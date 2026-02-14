سيشاهد دربي إيطاليا في هدوء.. ميلان يتغلب على بيزا بصعوبة

حقق ميلان فوزا هاما على منافسه بيزا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل روبن لوفتس شيك ولوكا مودريتش ثنائية ميلان، بينما أحرز فيليبي لويولا هدف بيزا.

وأهدر نيكلاس ركلة جزاء في الدقيقة 56 وحرم فريقه وقتها من مضاعفة النتيجة بعدما سدد الكرة في القائم.

وافتتح لوفتس شيك النتيجة في الدقيقة 39 بعد رأسية عقب عرضية من زاشاري أثيكامي.

ودخل فولكروج بدلا من كريستوفر نكونكو بين شوطي المباراة وأهدر ركلة الجزاء في الدقيقة 56.

وتعادل لويولا في الدقيقة 71 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الفوز من مودريتش في الدقيقة 85 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب توغله دون كرة في الصندوق ليتسلم تمريرة من صامويلي ريتشي ويسدد ويسكن الكرة في الشباك.

وحصل أدريان رابيو لاعب ميلان على بطاقة صفراء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ثم يحصل على إنذار آخر للاعتراض والطرد.

وسيشاهد ميلان مباراة دربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس بهدوء بعدما ضمن الحصول على نقاط مباراته في الجولة، وينتظر سقوط إنتر لتقليص الفارق معه أو خسارة يوفنتوس للابتعاد عنه أكثر، ولما لا التعادل ويستفيد أيضا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ميلان للنقطة 53 مبتعدا عن إنتر المتصدر بفارق 5 نقاط.

بينما توقف رصيد بيزا عن النقطة 15 في المركز الـ 19 أي قبل الأخير.