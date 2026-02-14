الصدارة مهددة.. باريس سان جيرمان يخسر من رين بثلاثية
السبت، 14 فبراير 2026 - 00:16
كتب : FilGoal
خسر باريس سان جيرمان من منافسه رين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
وسجل موسى التعمري وإستيبان ليبول وبريل إمبولو أهداف رين، بينما أحرز عثمان ديمبيلي هدف باريس سان جيرمان الوحيد.
وافتتح المهاجم الأردني التسجيل لصالح رين في الدقيقة 34 بعد تسديدة مقوسة رائعة.
🔥النجم الأردني موسى التعمري يفتتح التسجيل لرين #الدوري_الفرنسي#Ligue1 pic.twitter.com/G8nk7Bh5mF— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 13, 2026
وضاعف ليبول النتيجة في الدقيقة 69 من صناعة سيباستيان شيمانسكي.
وقلص ديمبيلي الفارق بعد دقيقتين من رأسية.
ديمبيلي يسجل هدف تقليص الفارق لصالح باريس سان جيرمان#الدوري_الفرنسي#Ligue1 pic.twitter.com/5SfUuSzGhq— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 13, 2026
وأنهى إمبولو آمال باريس سان جيرمان في التعادل على الأقل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81 بعد التسجيل بالبطن عقب عرضية من لودوفيك بلا.
رين يبصم على الهدف الثالث#الدوري_الفرنسي#Ligue1 pic.twitter.com/kHUCQPFYNM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 13, 2026
وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 51 في صدارة الدوري الفرنسي لتكون في تهديد.
وأصبحت الصدارة في تهديد من لانس الوصيف الذي يحتل يملك 49 نقطة ولم يلعب مباراة الجولة بعد.
وسيلاقي لانس خصمه نادي باريس اليوم السبت وفي حال الفوز سيخطف الصدارة من باريس سان جيرمان.
وارتفع رصيد رين للنقطة 34 في المركز الخامس.