الصدارة مهددة.. باريس سان جيرمان يخسر من رين بثلاثية

خسر باريس سان جيرمان من منافسه رين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل موسى التعمري وإستيبان ليبول وبريل إمبولو أهداف رين، بينما أحرز عثمان ديمبيلي هدف باريس سان جيرمان الوحيد.

وافتتح المهاجم الأردني التسجيل لصالح رين في الدقيقة 34 بعد تسديدة مقوسة رائعة.

وضاعف ليبول النتيجة في الدقيقة 69 من صناعة سيباستيان شيمانسكي.

وقلص ديمبيلي الفارق بعد دقيقتين من رأسية.

ديمبيلي يسجل هدف تقليص الفارق لصالح باريس سان جيرمان#الدوري_الفرنسي#Ligue1 pic.twitter.com/5SfUuSzGhq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 13, 2026

وأنهى إمبولو آمال باريس سان جيرمان في التعادل على الأقل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81 بعد التسجيل بالبطن عقب عرضية من لودوفيك بلا.

وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 51 في صدارة الدوري الفرنسي لتكون في تهديد.

وأصبحت الصدارة في تهديد من لانس الوصيف الذي يحتل يملك 49 نقطة ولم يلعب مباراة الجولة بعد.

وسيلاقي لانس خصمه نادي باريس اليوم السبت وفي حال الفوز سيخطف الصدارة من باريس سان جيرمان.

وارتفع رصيد رين للنقطة 34 في المركز الخامس.