الصدارة مهددة.. باريس سان جيرمان يخسر من رين بثلاثية

السبت، 14 فبراير 2026 - 00:16

كتب : FilGoal

رين

خسر باريس سان جيرمان من منافسه رين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل موسى التعمري وإستيبان ليبول وبريل إمبولو أهداف رين، بينما أحرز عثمان ديمبيلي هدف باريس سان جيرمان الوحيد.

وافتتح المهاجم الأردني التسجيل لصالح رين في الدقيقة 34 بعد تسديدة مقوسة رائعة.

أخبار متعلقة:
باريس سان جيرمان يسجل درو فيرنانديز بقائمة دوري أبطال أوروبا رغم طرد حكيمي.. باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة بفوز صعب على ستراسبورج باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا باريس سان جيرمان يعلن ضم درو فيرنانديز من برشلونة

وضاعف ليبول النتيجة في الدقيقة 69 من صناعة سيباستيان شيمانسكي.

وقلص ديمبيلي الفارق بعد دقيقتين من رأسية.

وأنهى إمبولو آمال باريس سان جيرمان في التعادل على الأقل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81 بعد التسجيل بالبطن عقب عرضية من لودوفيك بلا.

وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 51 في صدارة الدوري الفرنسي لتكون في تهديد.

وأصبحت الصدارة في تهديد من لانس الوصيف الذي يحتل يملك 49 نقطة ولم يلعب مباراة الجولة بعد.

وسيلاقي لانس خصمه نادي باريس اليوم السبت وفي حال الفوز سيخطف الصدارة من باريس سان جيرمان.

وارتفع رصيد رين للنقطة 34 في المركز الخامس.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي رين موسى التعمري
نرشح لكم
هاتريك نيتو.. تشيلسي يحجز مقعدا بثمن نهائي كأس الاتحاد برباعية في هال سيتي في غياب مصطفى محمد.. نانت يواصل الخسارة بالسقوط أمام موناكو سيشاهد دربي إيطاليا في هدوء.. ميلان يتغلب على بيزا بصعوبة "الأداء لا يليق بفريق يريد اللقب".. تقرير يكشف كواليس توبيخ فليك للاعبيه بريمير: الدوري انتهى بالنسبة لـ يوفنتوس.. وسنحاول الفوز على إنتر مؤتمر لوكاتيلي: أتمنى أن يقدم ديماركو مباراة سيئة أمامنا مؤتمر كيفو: الفوز على يوفنتوس لن يكون الضربة القاضية للدوري رومانو: إيجور تيودور مرشح لتدريب توتنام خلفا لتوماس فرانك
أخر الأخبار
هاتريك نيتو.. تشيلسي يحجز مقعدا بثمن نهائي كأس الاتحاد برباعية في هال سيتي 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
في غياب مصطفى محمد.. نانت يواصل الخسارة بالسقوط أمام موناكو ساعة | الكرة الأوروبية
سيشاهد دربي إيطاليا في هدوء.. ميلان يتغلب على بيزا بصعوبة ساعة | الكرة الأوروبية
الصدارة مهددة.. باريس سان جيرمان يخسر من رين بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
طائرة - فوز مثير للأهلي على دجلة في سوبر السيدات.. وخسارة قاسية للزمالك أمام سبورتنج ساعة | كرة طائرة
المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الهلال يؤمن الصدارة أمام أعين كوكا.. وأهلي جدة والاتحاد ينتصران 2 ساعة | سعودي في الجول
كما كشف في الجول - أهلي طرابلس يتعاقد مع إسحاق يعقوب 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523298/الصدارة-مهددة-باريس-سان-جيرمان-يخسر-من-رين-بثلاثية