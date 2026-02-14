طائرة - فوز مثير للأهلي على دجلة في سوبر السيدات.. وخسارة قاسية للزمالك أمام سبورتنج

السبت، 14 فبراير 2026 - 00:10

كتب : محمد سمير

كرة طائرة سيدات - الأهلي ضد وادي دجلة

حقق فريق النادي الأهلي للكرة الطائرة سيدات فوزا مثيرا على وداي دجلة ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري السوبر.

فيما خسر الزمالك سبورتنج ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وفاز الأهلي على وادي دجلة 3-2 بعد مباراة مثيرة.

بينما خسر الزمالك أمام سبورتنج بنتيجة 3-0.

وتشارك 4 فرق في نهائي كأس السوبر المصري للسيدات للكرة الطائرة.

وتتنافس فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج ووادي دجلة.

وجاء جدول مباريات سوبر السيدات كالآتي:

الجمعة 13 فبراير

وادي دجلة × الأهلي - 6 مساء

سبورتنج × الزمالك - 8 مساء

السبت 14 فبراير

الزمالك × وادي دجلة - 6 مساء

الأهلي × سبورتنج - 8 مساء

الإثنين 16 فبراير

سبورتنج × وادي دجلة - 5 مساء

الأهلي × الزمالك - 7 مساء

وتقام نسخة السوبر المصري للسيدات للمرة الرابعة على التوالي.

وتوج فريق سيدات الأهلي باللقب ثلاث مرات سابقة أعوام 2023 - 2024 - 2025.

كرة طائرة سيدات الأهلي كرة طائرة سيدات الزمالك كرة طائرة سيدات
