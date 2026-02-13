المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا

كشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عن جلسة مرتقبة مع جوهر نبيل وزير الرياضة الجديد بشأن أرض النادي.

وقال المندوه عبر DMC: "من الوارد ارتكاب الأخطاء عندما تدير، ومع ذلك حصلنا على بعض البطولات، نحاول تعديل المصار، ندير الأزمة، يتم توجيه الشكر لجميع العناصر إلا مجلس الإدارة".

وشدد "لم يتم تحديد لنا الأرض البديلة لكن عرض علينا أكثر من أرض في أماكن مميزة، ونعد دراسة من أجل تمويلها، ونحن جاهزون للعمل سواء على أرض أكتوبر أو البديلة، وسنجتمع مع جوهر نبيل وزير الرياضة الأسبوع المقبل".

وأضاف "نحن مقصرون إعلاميا بتوضيح ما نفعله من عمل خلال الفترة الماضية".

وتابع "لم نتسرع في قول إننا نستطيع حل جميع مشاكل النادي، هل من المنطق حل المشاكل في سنة أو سنتين؟ لا، لكن بسبب الانشغالات قصرنا في توضيح الأمور للجماهير، قلنا إننا نستطيع حل المشاكل لكن في الوقت ذاته تظهر لنا العديد من الأزمات الأخرى".

وأكمل "وضع الزمالك ظلمنا بسبب الأزمات".

وأوضح "ديون الزمالك كانت تزيد عن 2.5 مليار جنيه، ووفرنا هذا المبلغ كذلك، مصروفاتنا 1.5 مليار جنيه في حين أن الإيرادات حوالي 650-700 مليون جنيه".

وكشف "الزمالك يحتاج 4 أعوام لحل الأزمات والعودة للاستقرار المالي، والحل القوي بالنسبة لنا كان أرض أكتوبر".

وواصل "كنا نعرف أن النادي غير مستقر إداريا، كان القرار الأسهل هو الرحيل، لكن قررنا التحدي، ويوجد بعض أعضاء مجلس الإدارة فكروا في الاستقالة".

واستمر "الزمالك حصل على أرض أكتوبر منذ أكثر من 20 عاما، تم زيادة الجزء الاستثماري فيها بعد الحصول على الموافقات، واتفقنا مع بعض الشركات بالفعل وكنا سنحصل على 1.6 مليار جنيه خلال عامين، خططنا على هذا الأساس قبل السحب".

وأردف "النادي يحتاج إلى حل جذري مثل هذه، أريد من الجميع التفكير بشأن كيفية تمكننا من رفع إيقاف القيد مقابل حوالي 6 ملايين دولار، فهذه أفكر وتم زيادة عدد الرعاة على قميص الزمالك، بجانب المحلات التجارية على نادي الزمالك".

وطالب "نريد أن تكون إجراءات الأرض سريعة لأنها طوق النجاة للزمالك".

وأكد "هناك مكافآت صرفت للاعبين بعد الانتصارات في المباريات الماضية، وستكون تصاعدية خلال المواجهات المقبلة".

وأضاف "من يعمل في الزمالك الآن يتحمل معنا الصعاب، لكن نوفر الآن الأموال لتوفير المستحقات المتأخرة للاعبين".

وعن بيع اللاعبين قال: "جميع الأندية تبيع لاعبين ليس نحن فقط، بيع لاعب أو لاعبين اثنين لتوفير المستحقات لبقية اللاعبين فهو يؤدي إلى الحصول على بطولة وهو هدفنا".

وكشف "لم يصلنا أي عرض لزيزو مقابل 6-7 ملايين دولار كما قيل سابقا، لكن حصلنا أيضا على أموال في استمراره".

وأكد "أحمد سليمان هو من اعتذر عن عدم الاستمرار في تولي ملف كرة القدم".

وعن تقييم جون إدوارد المدير الرياضي للنادي قال: "لا نستطيع تقييم جون إدوارد حاليا، التقييم يجب أن يكون في نهاية الموسم، لكن نحاول توفير المناخ الجيد له وندعمه بقوة، وبرغم الصعاب فالفريق ينافس على البطولات بشكل جيد".

وأكمل "علينا التعايش في ظل الظروف الحالية ودعم بعضنا البعض".

وأوضح "شركة الكرة تم تأسيسها ورقيا، ولم نقرر من سيتولى رئاستها، لكن هناك عدة أسماء مرشحة".

وأتم "لا أملك المعلومة بشأن تقاضي شيكابالا قيمة عقده من الزمالك حتى الآن، ما أعمله أنه تم الانتهاء من العلاقة التعاقدية معه، ولا يحصل حاليا على أي أموال من النادي".

ويلتقي الزمالك أمام كايزر تشيفز في تمام السادسة مساء السبت، في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة السادسة من بطولة الكونفدرالية، على استاد هيئة قناة السويس.