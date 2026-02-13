الدوري السعودي - الهلال يؤمن الصدارة أمام أعين كوكا.. وأهلي جدة والاتحاد ينتصران

حافظ الهلال على صدارة الدوري السعودي بعدما حقق فوزا مستحقا على ضيفه الاتفاق بنتيجة 2-0.

وزاد الهلال 3 نقاط إلى رصيده بعد الفوز في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا بالرياض ضمن منافسات الجولة الـ22.

وسجل هدفي الهلال كل من محمد كنو في الدقيقة (13)، وسالم الدوسري عند الدقيقة (31).

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" في الدقيقة 72 بعدما حل بديلا لخالد الغنام.

ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 35 نقطة.

video:1

فيما انتزع الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة بعدما تجاوز ضيفه الفيحاء بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب الإنماء مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وسجل هدفي الاتحاد المغربي يوسف النصيري في الدقيقة (36)، وحسن كادش عند الدقيقة (83)، بينما أحرز هدف الفيحاء الوحيد الزامبي فاشون ساكالا (55).

وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة متقدما إلى المركز السادس، في حين تجمد رصيد الفيحاء عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

video:2

فيما واصل أهلي جدة نتائجه الإيجابية وفاز على الشباب بنيتجة 5-2 ضمن الجولة ذاتها.

وسجل الفريقان من التسديدة الأولى على مرمى المنافس، فكان الهدف الافتتاحي للأهلي عبر المدافع ريان حامد، قيبل أن يعزز فرانك كيسيه ورياض محرز تقدم الضيوف.

أما هجمة الشباب الأولى، فكانت بعد إيداع لاعبي الأهلي لـ 3 أهداف في شباك الشباب.، وجاءت عبر البلجيكي يانيك كاراسكو الذي أحرز أول أهداف الشباب من خارج منطقة الجزاء.

وسجل إنزو ميلو الهدف الرابع، قبل أن يقلص كاراسكو النتيجة مجددا ويجسل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وسجل إيفان توني الهدف الخامس قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة وصل الأهلي لنقطته الـ 50، بينما ظل الشباب عند رصيده البالغ 19 نقطة.

video:3