كما كشف في الجول - أهلي طرابلس يتعاقد مع إسحاق يعقوب

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 23:01

كتب : عمرو نبيل

اسحاق يعقوب - نادي أهلي طرابلس الليبي

أتم نادي أهلي طرابلس الليبي إجراءات التعاقد مع إسحاق يعقوب قادما من البنك الأهلي.

وانضم يعقوب إلى أهلي طرابلس في الساعات الأخيرة من الانتقالات الشتوية للدوري الليبي.

وأعلن نادي أهلي طرابلس تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيسر الغاني للبنك الأهلي.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الناديان اتفقا على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.

ويرتبط إسحاق يعقوب بتعاقد مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

واتفق أهلي طرابلس مع البنك على ضم إسحاق يعقوب مقابل 600 ألف دولار، حسبما علم FilGoal.com.

ونشر FilGoal.com سابقا عن مصدر بالبنك الأهلي، تمسك النادي بالحصول على 700 ألف دولار، فيما سعى النادي الليبي لتقليل المبلغ خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ونشر يعقوب رسالة وداعية تمهيدا لانضمامه إلى أهلي طرابلس.

وضم أهلي طرابلس كل من بلاتي توريه ومصطفى شكشك من الدوري المصري بسوق الانتقالات الجاري.

يعقوب صاحب الـ 31 عاما يلعب في البنك الأهلي منذ صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

ويجيد يعقوب اللعب في مركزي الظهير والجناح الأيسر.

وشارك يعقوب خلال الموسم الحالي مع البنك الأهلي في 14 مباراة وصنع خلالها 3 أهداف.

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري بعد خوض 15 مباراة.

وجمع البنك الأهلي 21 نقطة من 4 انتصارات و9 تعادلات.

