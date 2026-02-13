قائمة بيراميدز - فاخوري وناصر ماهر وماييلي في الهجوم أمام باور ديناموز

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 22:21

كتب : بسام أبو بكر

ناصر ماهر - بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة باور ديناموز بطل زامبيا في إطار بطولة دوري أبطال لإفريقيا.

ويحل باور ديناموز الزامبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة باور ديناموز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد سامي - يوسف شيكا

خط الوسط: أحمد توفيق - حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف "قطة"- مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - إيفرتون دا سيلفا - عودة فاخوري - باسكال فيري

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف إبراهيم "أوباما"- فيستون ماييلي - دودو الجباس.

يذكر أن بيراميدز تأهل مبكرا إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال في صدارة المجموعة بعدما حصد 13 نقطة من 5 مباريات وقبل خوض الجولة الأخيرة.

دوري أبطال إفريقيا ناصر ماهر بيراميدز
