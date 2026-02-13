"الأداء لا يليق بفريق يريد اللقب".. تقرير يكشف كواليس توبيخ فليك للاعبيه

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 22:06

كتب : FilGoal

هانز فليك

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن كواليس توبيخ هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بعد الخسارة برباعية من أتلتيكو مدريد.

ونجح أتلتيكو مدريد في تحقيق انتصارا كبيرا أمام برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت الصحيفة أن المدرب الألماني وبخ اللاعبين قبل بداية تدريبات الفريق وقال لهم إنهم ظهروا في الشوط الأول كفريق بلا روح ورغبة في المنافسة مقارنة بما قدمه الخصم.

وأخبر فليك لاعبيه أن الأداء في الشوط الأول لا يليق بفريق يطمح إلى حصد الألقاب وكان على أعتاب الوصول للنهائي.

ووفقا للصحيفة فأن فليك لم يفهم كيفية دخول اللاعبين المباراة بهذه الطريقة دون أي حدة ضد خصم يعرف بالقتال على كل كرة.

وتعد تلك المرة الثالثة في تاريخ برشلونة التي يخسر فيها أمام أتلتيكو مدريد برباعية عامي 1989، و1942.

