مران الأهلي - محاضرة توروب وجوانب فنية تحضيرا لمواجهة الجيش الملكي

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 22:01

كتب : FilGoal

مران الأهلي - عادل مصطفى - توروب

خاض فريق الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في السادسة مساء بعد غد الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى الفريق تدريبات داخل صالة الألعاب البدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.

فيما خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد سيحا مرانا قويًا تحت إشراف مدرب الحراس.

وأعلن الأهلي حصوله على موافقة سلطات الأمن على حضور السعة الكاملة للجمهور في مباراة الجيش الملكي المغربي.

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.

ووجه الأهلي الشكر إلى وزير الداخلية وسلطات الأمن على موافقتهم على حضور السعة الكاملة في المباراة المقبلة.

