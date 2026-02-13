مؤتمر أحمد الشناوي: نحتاج لجاهزية كل اللاعبين في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 21:51

كتب : بسام أبو بكر

أحمد الشناوي - بيراميدز

وصف أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز مباراة فريقه ضد باور ديناموز الزامبي بالمهمة رغم ضمان التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل باور ديناموز الزامبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "المرحلة المقبلة ستكون حاسمة ونحتاج فيها لجاهزية كل اللاعبين ومن هنا تأتي أهمية مباراة باور ديناموز".

وشدد الشناوي "نريد تحقيق انتصار جديد في دور المجموعات واستكمال مشوارنا نحو الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا".

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على ريفيرز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 13 في صدارة المجموعة بفارق 6 نقاط عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني.

بينما توقف ريفيرز يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز باور ديناموز
