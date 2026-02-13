"مسئولو الرابطة يكيلون بمكيالين".. المصري يحتج على عقوبته بداعي السباب الجماعي

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 21:11

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

احتج النادي المصري على تغريمه 100 ألف جنيه بداعي السباب الجماعي لجماهيره في مباراة وادي دجلة.

وتعادل المصري مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت تغريم النادي البورسعيدي 100 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره.

وجاء بيان النادي المصري كالتالي:

قدمت إدارة النادي المصري احتجاجا رسميا لدى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بعد قرار لجنة المسابقات بالرابطة بتغريم النادي المصري مبلغ مائة ألف جنيه بداعي السباب الجماعي لجماهيره في مباراة وادي دجلة تجاه حكم الساحة محمود ناجي.

وأكدت إدارة النادي المصري في احتجاجها اعتراضها التام على مثل تلك العقوبة خاصة وأن الجماهير الحاضرة للمباراة والتي لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة ويمكن التأكد من ذلك من منظومة تسجيل الدخول لشركة تذكرتي.

وأشارت إدارة النادي المصري أن لم تكن لتحتج لو كانت لجنة المسابقات على مسافة واحدة من جميع أندية الدوري، خاصة في ظل تغاضي العديد من الحكام ومراقبي المباريات عن تسجيل ما يحدث من تجاوزات تقوم بها العديد من جماهير الأندية رغم نقل كافة وسائل الإعلام لمثل تلك التجاوزات في الوقت الذي يتم فيه التربص بأندية أخرى لسبب لا يدركه سوى مسئولي الرابطة الذين صاروا يكيلون بمكيالين بعيدًا عن مبدأ المساواة.

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة خاضهم الفريق.

وادي دجلة المصري رابطة الأندية محمود ناجي
