إيقاف ثنائي الأهلي وتغريم المصري.. عقوبات مؤجلات الجولتين 12 و 14 بالدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة 12 والجولة 14 لمسابقة الدوري.

وكشفت الرابطة عن العقوبات المتعلقة بمباريات: الأهلي ضد الإسماعيلي، وإنبي ضد بيراميدز، والمصري ضد وادي دجلة.

وجاءت العقوبات كالتالي:

إنبي × بيراميدز

إيقاف أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد أمام إنبي.

إيقاف الليثي مختار مدير شؤون اللاعبين لفريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف أحمد عصام إسماعيل محمود محلل أداء فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

الأهلي × الإسماعيلي

إيقاف محمد شكري لاعب الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الإسماعيلي.

إيقاف طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث أمام الإسماعيلي.

المصري × وادي دجلة

إيقاف عمر الساعي لاعب المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في مباراة وادي دجلة.

إيقاف سيف داود، مدرب مساعد فريق المصري ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الرحمن محمد أحمد عبده، أخصائي تأهيل فريق المصري ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

توقيع غرامة مالية على النادي المصري قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

إيقاف سيف تقا، لاعب فريق وادي دجلة ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث أمام المصري.

وحققت فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز الفوز في الجولة المؤجلة والتي أقيمت اليوم الأربعاء.

ويتواصل صراع سباق الصدارة في جدول ترتيب الدوري المصري ولحاق الثلاثي بتضييق الفارق مع سيراميكا كليوباترا.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

وينفرد سيراميكا كليوباترا بصدارة الترتيب برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.

بينما يتقاسم فريقا الزمالك وبيراميدز المركزين الثاني والثالث بـ 31 نقطة من 15 مباراة ويتفوق الأبيض في فارق الأهداف.

أما الأهلي فبعد انتصاره على الإسماعيلي رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع.

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة خاضهم الفريق.

ويأتي الترتيب كالآتي:

1- سيراميكا كليوباترا - 35 نقطة - 16 مباراة

2- الزمالك - 31 نقطة - 15 مباراة

3- بيراميدز - 31 نقطة - 15 مباراة

4- الأهلي - 30 نقطة - 15 مباراة

5- المصري - 25 نقطة - 15 مباراة

6- سموحة - 25 نقطة - 16 مباراة

7- زد - 24 نقطة - 16 مباراة