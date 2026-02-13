بريمير: الدوري انتهى بالنسبة لـ يوفنتوس.. وسنحاول الفوز على إنتر
الجمعة، 13 فبراير 2026 - 20:49
كتب : FilGoal
فقد جليسون بريمير لاعب يوفنتوس الأمل في إمكانية التتويج بالدوري الإيطالي وذلك قبل مباراة دربي إيطاليا أمام إنتر
ويستعد يوفنتوس لمواجهة غريمه إنتر في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت المقبل.
وقال اللاعب البرازيلي عبر DAZN: "بطولة الدوري انتهت، نحن بعيدون عنها، لكن علينا تقديم أقصى ما لدينا وتحقيق الهدف بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".
وأضاف "نعرف قوة إنتر، لعب نهائيين لدوري أبطال أوروبا، الفريق يتسم بالخبرة ويلعبون معا لفترة طويلة".
وأنهى حديثه قائلا: "نريد الفوز على إنتر حتى إذا كانت المباراة على ملعبه، هناك دائما صعوبة في سان سيرو".
ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.
نرشح لكم
"الأداء لا يليق بفريق يريد اللقب".. تقرير يكشف كواليس توبيخ فليك للاعبيه مؤتمر لوكاتيلي: أتمنى أن يقدم ديماركو مباراة سيئة أمامنا مؤتمر كيفو: الفوز على يوفنتوس لن يكون الضربة القاضية للدوري رومانو: إيجور تيودور مرشح لتدريب توتنام خلفا لتوماس فرانك ذا صن: رودري يواجه خطر الإيقاف بعد تصريحات ضد حكم مواجهة توتنام حوار في الجول - مكتشف مودريتش: انتقال حمز عبد الكريم إلى برشلونة دفعة كبيرة للكرة المصرية جوارديولا يرد على تصريحات راتكليف: الجنسية واللون لا يصنعان الفارق أربيلوا يسخر من برشلونة.. ويعلن جاهزية مبابي لمواجهة ريال سوسيداد