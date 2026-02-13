بريمير: الدوري انتهى بالنسبة لـ يوفنتوس.. وسنحاول الفوز على إنتر

فقد جليسون بريمير لاعب يوفنتوس الأمل في إمكانية التتويج بالدوري الإيطالي وذلك قبل مباراة دربي إيطاليا أمام إنتر

ويستعد يوفنتوس لمواجهة غريمه إنتر في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت المقبل.

وقال اللاعب البرازيلي عبر DAZN: "بطولة الدوري انتهت، نحن بعيدون عنها، لكن علينا تقديم أقصى ما لدينا وتحقيق الهدف بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "نعرف قوة إنتر، لعب نهائيين لدوري أبطال أوروبا، الفريق يتسم بالخبرة ويلعبون معا لفترة طويلة".

وأنهى حديثه قائلا: "نريد الفوز على إنتر حتى إذا كانت المباراة على ملعبه، هناك دائما صعوبة في سان سيرو".

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.