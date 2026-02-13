انتهت الأزمة.. رونالدو على رأس قائمة النصر أمام الفتح
الجمعة، 13 فبراير 2026 - 20:34
كتب : FilGoal
عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتواجد ضمن قائمة فريقه بعدما غاب عن المباراتين الماضيتين.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
ويلعب النصر أمام الفتح ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.
ونشر نادي النصر صور بعثة الفريق المتجهة إلى الأحساء لمواجهة الفتح وعلى رأسها رونالدو.
وغاب رونالدو عن مباراتي النصر أمام الرياض والاتحاد بالجولتين الماضيتين من الدوري السعودي.
رونالدو كان قد غاب عن تدريبات الفريق بسبب الغضب من الإدارة ولخلاف مع صندوق الاستثمار السعودي حول قلة دعم النادي مقارنة بباقي أندية القمة بالسعودية.
وستكون عودة رونالدو مقتصرة على المنافسات المحلية فقط وفقا للبرنامج الفني المعد له.
صاحب الـ 41 عاماً شارك منذ بداية الموسم الحالي بقميص النصر في 22 مباراة، وتمكن من تسجيل 18 هدفاً وصناعة 3 أهداف.
نرشح لكم
مباريات اليوم الجمعة 13 فبراير.. الظهور الثاني لبنزيمة.. وكأس الاتحاد الإنجليزي "آلام في مفصل القدم".. الهلال يعلن إصابة ثيو هيرنانديز الهلال يعلن تجديد تعاقد كوليبالي لمدة موسم رابطة الدوري السعودي تنهي الجدل حول أزمة رونالدو وصفقة بنزيمة تقرير: اتحاد جدة يستهدف ضم كامافينجا من ريال مدريد تقرير: إنزاجي يطيح بـ نونيز من قائمة الهلال المحلية فوت ميركاتو: بات أكثر انفتاحا.. وكيل صلاح يجري محادثات مع اتحاد جدة الشرق الأوسط: الجاهزية البدنية تحسم عودة رونالدو أمام الفتح