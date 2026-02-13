انتهت الأزمة.. رونالدو على رأس قائمة النصر أمام الفتح

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 20:34

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر السعودي

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتواجد ضمن قائمة فريقه بعدما غاب عن المباراتين الماضيتين.

ويلعب النصر أمام الفتح ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

ونشر نادي النصر صور بعثة الفريق المتجهة إلى الأحساء لمواجهة الفتح وعلى رأسها رونالدو.

وغاب رونالدو عن مباراتي النصر أمام الرياض والاتحاد بالجولتين الماضيتين من الدوري السعودي.

رونالدو كان قد غاب عن تدريبات الفريق بسبب الغضب من الإدارة ولخلاف مع صندوق الاستثمار السعودي حول قلة دعم النادي مقارنة بباقي أندية القمة بالسعودية.

وستكون عودة رونالدو مقتصرة على المنافسات المحلية فقط وفقا للبرنامج الفني المعد له.

صاحب الـ 41 عاماً شارك منذ بداية الموسم الحالي بقميص النصر في 22 مباراة، وتمكن من تسجيل 18 هدفاً وصناعة 3 أهداف.

