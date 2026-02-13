مؤتمر لوكاتيلي: أتمنى أن يقدم ديماركو مباراة سيئة أمامنا

عبر مانويل لوكاتيلي لاعب يوفنتوس عن أمنيته بأن يقدم فيديريكو ديماركو لاعب إنتر مباراة سيئة في دربي إيطاليا.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة غريمه إنتر في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت المقبل.

وقال اللاعب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "أحب فيديريكو ديماركو ويقدم مستوى رائعا ويستحق الإشادة، أنا سعيد بما يقدمه، لكن أتمنى أن يلعب مباراة سيئة أمامنا".

وأضاف "لاعبو إنتر لديهم الخبرة ويتواجدون مع بعضهم البعض منذ وقت طويل، نحن نفتقد للنضج في بعض المباريات".

وشدد "الافتقاد لهذا النضج يفسر فارق الـ 12 نقطة مع إنتر، لكن نثق في أنفسنا وعلينا تقديم مباراة كبيرة".

وأكمل "استعدنا لياقتنا البدنية والذهنية خلال هذا الأسبوع ونستعد بأفضل طريقة ممكنة".

وأنهى حديثه قائلا: "قد يكون هناك الشعور بالتحرر من الضغوط، هذه المباريات تحسم بالتفاصيل، يجب أن نفرض أسلوب لعبنا".

وحضر اللاعب الإيطالي المؤتمر الصحفي بدلا من لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.