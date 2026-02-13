مؤتمر كيفو: الفوز على يوفنتوس لن يكون الضربة القاضية للدوري

شدد كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر على أن الفوز على يوفنتوس لن يكون الضربة القاضية في سباق الدوري.

ويستعد إنتر لمواجهة غريمه يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت المقبل.

وقال المدرب الروماني خلال المؤتمر الصحفي: "يوفنتوس تحسن مع لوتشيانو سباليتي، المدرب تمكن من منح هوية واضحة لفريقه في وقت قصير، يوفنتوس يصعب الأمور على أي فريق".

وأضاف "نيكولو باريلا وهاكان تشالهان أوجلو يتدربان بشكل طبيعي ومتاحان للعب".

وأكمل "أخاف من القرارات العكسية بسبب الشكوى من التحكيم؟ لا أخاف من أي شيء، أنا أفكر دائما في كيفية تحسين لاعبي فريقي، تم اختياري لأجد الحلول وليس لأشتكي".

وتابع "الخسارة من يوفنتوس 4-3 كانت مناسبة لبدء سلسلة نتائج إيجابية".

وشدد "حادثة الذهاب بين ماركوس تورام وخيفرين؟ ماركوس يحب أن يضحك مع شقيقه الأصغر لأنه يكن له كل التقدير، إنها مجرد مباراة كرة قدم، أنا أفضل أن يكون ماركوس هكذا، هو يفكر دائما في الآخرين وينكر ذاته".

وأنهى حديثه قائلا: "الفوز لن يكون الضربة القاضية للدوري، يتبقى 14 مباراة والدوري لا يزال طويلا".

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.