مؤتمر عمر جابر: ننتظر جماهير الزمالك للاحتفال سويا بالتأهل لربع النهائي

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 18:19

كتب : FilGoal

عمر جابر - الزمالك

يثق عمر جابر قائد الزمالك في دعم جماهير فريقه خلال المواجهة المرتقبة ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويلتقي الزمالك أمام كايزر تشيفز في تمام السادسة مساء السبت، في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة السادسة من بطولة الكونفدرالية، على استاد هيئة قناة السويس.

وقال عمر جابر في مؤتمر صحفي: "لا بديل سوى الفوز في لقاء الغد واعتلاء صدارة المجموعة للتأهل إلى الدور التالي، وبالرغم من تواجد ظروف معاكسة إلا أننا مستمرون بفضل دعم الجماهير الوفية ونسعى لإسعادهم".

وأضاف"الزمالك غني بأولاده على مر التاريخ ونجدهم في أي أزمة سواء لاعبين أو مدربين مثل معتمد جمال، الذي جاء وتحمل المسؤولية من أجل مساعدة الفريق".

وشدد "متأكد أن الجماهير لن تتأخر عن مساندة الفريق، وأعلم أنهم سيتواجدون بكثافة في اللقاء، ونتمنى أن نحتفل سويا بالتأهل".

وأتم تصريحاته "الزمالك يمر بظروف صعبة دائما، ولكن هناك صمود وإنكار ذات من الجميع لوعودة النادي إلى مكانته الطبيعية".

