مؤتمر معتمد جمال: لاعبو الزمالك على قدر المسؤولية.. ولا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 18:15

كتب : FilGoal

معتمد جمال مدرب الزمالك خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة زيسكو

شدد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالكعلى أن فريقه سيخوض مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الكونفدرالية فقط من أجل تحقيق الفوز.

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في السادسة مساء غدٍ السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "المباراة بالنسبة لنا تعني نتيجة واحدة وهي تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور التالي والاستمرار في المنافسة".

وأضاف " نسعى لتعويض الخسارة أمام زيسكو بعد سوء الحظ الذي صادفنا،وأحاول مع ضغط المباريات القيام بالتدوير بين اللاعبين".

وشدد "جميع لاعبي الفريق على قدر المسؤولية وأي لاعب سيتواجد في قائمة المباراة سيكون جاهزا للمشاركة، ولا أرغب في الحديث عن الإصابات أو البحث عن المبررات".

وتابع "بعد أزمة إيقاف القيد لم يكن لدينا سوى النظر إلى أبناء النادي، وكانوا مظلومين بعض الشيء، ولكنهم أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية".

وواصل "أثق في أبناء النادي من الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول، وسيواصلون مشوارهم حتى يصبحوا قادة للفريق مثل عمر جابر".

وأكمل "للأسف سنكون بدون آدم كايد لفترة، وسننتظر تأكد جاهزية أحمد فتوح ومحمود بنتايك، لكن الأمور تتحسن وسنستعيد جميع اللاعبين قريبا".

وأتم تصريحاته "لم يجد جديد في موقفي مع الفريق، وهذا لا يشغلني، أنا مع الزمالك لأخدمه بأي طريقة، وأنا مشجع في الأساس للنادي قبل أن أكون مدربا".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر كايزر تشيفز المجموعة بـ 10 نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز من أجل ضمان الصعود.

وقد يتأهل الزمالك في حالة التعادل أو الخسارة بشرط خسارة المصري أمام زيسكو يونايتد في الجولة الأخيرة في الوقت ذاته.

