مصدر من الزمالك لـ في الجول: عواد لم يتنازل عن مستحقاته لتجديد عقده.. ويرفض التحقيق

رفض محمد عواد حارس مرمى الزمالك الخضوع للتحقيق معه من قبل الشئون القانونية بعد الأزمة الأخيرة مع ناديه.

وقال مصدر لـ FilGoal.com: "محمد عواد رفض الجلوس على مقاعد البدلاء مع 3 مدربين وهو ما تسبب في عدة أزمات أخرها مع معتمد جمال".

وأضاف "عواد يحصل على فارق عقده من ممدوح عباس بعد رفضه تجديد العقد، إلا أن عباس تدخل لحل الأزمة، ولم يتنازل عن مستحقاته مثلما تردد في الساعات الماضية".

وتابع "الحارس تمت إحالته للتحقيق ويرفض الخضوع له بعد رفضه العقوبة الموقعة عليه وهو ما تسبب في ابتعاده عن الفريق".

وأكمل "حال خضوعه للتحقيق في الشئون القانونية سيتم إصدار قرار نهائي بشأن العقوبة الموقعة عليه".

وأتم "معتمد جمال يرفض تماما الاستعانة بأي لاعب يخرج عن السياق دون انتهاء العقوبة بشكل كامل مهما كانت المعطيات الفنية وتم إبلاغ جميع اللاعبين أنه لا يوجد أي أحد أكبر من الزمالك وعلى الجميع الالتزام فنيا وانضباطيا".

عواد لعب المباراة ضد المصري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية بشكل أساسي قبل أن يستبعده الجهاز الفني من مواجهة بتروجت والمصري الثانية في الجولة الخامسة وكهرباء الإسماعيلية وزيسكو وسموحة.

ورحل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية كل من نبيل عماد وناصر ماهر.