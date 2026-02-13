رومانو: إيجور تيودور مرشح لتدريب توتنام خلفا لتوماس فرانك

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 16:51

كتب : FilGoal

إيجور تودور - يوفنتوس

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات أن إيجور تيودور مرشح لتدريب توتنام الصيف القادم.

وأفاد الصحفي الإيطالي أن الفريق اللندني وضع اسم المدرب الكرواتي على رأس القائمة المختصرة للمدربين المرشحين لتدريب الفريق بالصيف القادم.

وستبدأ المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة ليتولى المهمة يونيو القادم.

أخبار متعلقة:
جيرارد: توماس فرانك استحق الفرصة مع توتنام.. والإصابات أنهت مهمته إقالة توماس فرانك من تدريب توتنام ليدز يعطل انتصارات تشيلسي.. ونيوكاسل يدق المسمار الأخير في نعش فرانك مع توتنام

وتولى إيجور تيودور تدريب العديد من الأندية على رأسهم يوفنتوس ولاتسيو ومارسيليا.

وتمت إقالته من تدريب يوفنتوس أكتوبر الماضي بسبب سوء نتائج الفريق الإيطالي.

وخاض مع يوفنتوس 24 مباراة، حقق 10 انتصارات، و8 تعادلات، و6 هزائم.

وقرر نادي توتنام الإنجليزي إقالة توماس فرانك المدير الفني الدنماركي، من تدريب الفريق.

وجاء قرار توتنام بعد خسارة الفريق أمام نيوكاسل 2-1 في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وسيتولى الهولندي جوني هايتينجا المدرب المساعد، القيادة الفنية لتوتنام بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

توتنام إيجور تيودور
نرشح لكم
ذا صن: رودري يواجه خطر الإيقاف بعد تصريحات ضد حكم مواجهة توتنام حوار في الجول - مكتشف مودريتش: انتقال حمز عبد الكريم إلى برشلونة دفعة كبيرة للكرة المصرية جوارديولا يرد على تصريحات راتكليف: الجنسية واللون لا يصنعان الفارق أربيلوا يسخر من برشلونة.. ويعلن جاهزية مبابي لمواجهة ريال سوسيداد بايرن ميونيخ يعلن تجديد عقد أوباميكانو أول إنجليزي منذ عام ونصف.. كاريك أفضل مدرب في شهر يناير رافينيا كلمة السر.. أرقام صادمة لبرشلونة في المباريات الكبرى "تقنية التسلل لم تعمل".. لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني توضح سبب إلغاء هدف برشلونة
أخر الأخبار
مؤتمر محمود حمادة: غياب التوفيق يؤثر على نتائجنا 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر الكوكي: علينا أن نكون أكثر شراسة ضد زيسكو.. وكنا نأمل تأجيل لقاء وادي دجلة 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
إمام عاشور يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية تحضيرا للجيش الملكي 37 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر عمر جابر: ننتظر جماهير الزمالك للاحتفال سويا بالتأهل لربع النهائي 54 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر معتمد جمال: لاعبو الزمالك على قدر المسؤولية.. ولا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز 59 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: عواد لم يتنازل عن مستحقاته لتجديد عقده.. ويرفض التحقيق ساعة | الدوري المصري
رومانو: إيجور تيودور مرشح لتدريب توتنام خلفا لتوماس فرانك 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ذا صن: رودري يواجه خطر الإيقاف بعد تصريحات ضد حكم مواجهة توتنام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523274/رومانو-إيجور-تيودور-مرشح-لتدريب-توتنام-خلفا-لتوماس-فرانك