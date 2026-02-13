رومانو: إيجور تيودور مرشح لتدريب توتنام خلفا لتوماس فرانك

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات أن إيجور تيودور مرشح لتدريب توتنام الصيف القادم.

وأفاد الصحفي الإيطالي أن الفريق اللندني وضع اسم المدرب الكرواتي على رأس القائمة المختصرة للمدربين المرشحين لتدريب الفريق بالصيف القادم.

وستبدأ المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة ليتولى المهمة يونيو القادم.

وتولى إيجور تيودور تدريب العديد من الأندية على رأسهم يوفنتوس ولاتسيو ومارسيليا.

وتمت إقالته من تدريب يوفنتوس أكتوبر الماضي بسبب سوء نتائج الفريق الإيطالي.

وخاض مع يوفنتوس 24 مباراة، حقق 10 انتصارات، و8 تعادلات، و6 هزائم.

وقرر نادي توتنام الإنجليزي إقالة توماس فرانك المدير الفني الدنماركي، من تدريب الفريق.

وجاء قرار توتنام بعد خسارة الفريق أمام نيوكاسل 2-1 في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وسيتولى الهولندي جوني هايتينجا المدرب المساعد، القيادة الفنية لتوتنام بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.