أربيلوا يسخر من برشلونة.. ويعلن جاهزية مبابي لمواجهة ريال سوسيداد

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 15:00

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد

كشف الفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد عن جاهزية فريقه لمواجهة ريال سوسيداد.

ويستعد ريال مدريد غدا السبت لمواجهة ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي: "يقدم ريال سوسيداد أداءً مذهلا تحت قيادة مدربه الجديد بيليجرينو ماتاراتزو، لقد واجهوا فرقا كبيرة ولم يهزموا بعد، إنهم فريق خطير، ونعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية، علينا أن نبذل قصارى جهدنا مرة أخرى".

وواصل "لدي 25 لاعبا وأختار التشكيلة الأساسية بناءً على ما إذا كانت الأنسب لتلك المباراة، وكما يقول أحد أصدقائي هنا حتى أضعف لاعب لا يقل كفاءة عن الآخرين".

وعن جاهزية مبابي قال: "مبابي بخير وتدرب مع الفريق وجاهز لمباراة الغد".

وأردف "لا أفكر فيما بعد مباراة الغد هناك دائما مجال للتحسين والتطوير هذا ما أركز عليه، أنا راض عن تدريباتنا هذا الأسبوع وآمل أن تكون مباراة الغد أفضل من المباراة السابقة".

وكشف "إن تدريب أفضل فريق في العالم شرف عظيم وحظ سعيد سأستمتع به حتى آخر يوم في حياتي".

وعن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد قال: "ليس لدي ما أقوله اسألوا نادي برشلونة وفليك".

وأتم "لدينا لاعبون يتمتعون بإمكانيات هائلة رغم صغر سنهم من المفترض أن يلعبوا في الدوري الإسباني، وهم لاعبون دوليون بالفعل ليس من السهل أن تكون مدافعا في ريال مدريد أنا أعرف ما أقوله وأنا سعيد جدا بأدائهم".

