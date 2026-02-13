بايرن ميونيخ يعلن تجديد عقد أوباميكانو

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 14:42

كتب : FilGoal

أعلن نادي بايرن ميونيخ تجديد عقد دايوت أوباميكانو حتى عام 2030.

وانضم أوباميكانو للفريق الألماني يوليو 2021 قادما من لايبزيج.

وشارك أوباميكانو الموسم الحالي مع بايرن ميونيخ في 28 مباراة مسجلا هدفا وقام بصناعة هدف أخر في جميع المسابقات.

وإجمالي مشاركاته مع الفريق الألماني 180 مباراة سجل 6 أهداف وقام بصناعة 11 هدفا.

وحقق مع بايرن ميونيخ الدوري الألماني 3 مرات وبنفس العدد حصل على السوبر الألماني.

وشهدت الأيام القليلة الماضية وجود مفاوضات بين ريال مدريد واللاعب الدولي الفرنسي للتعاقد معه الصيف المقبل.

واضطرت إدارة البايرن لتسريع وتيره المفاوضات مع أوباميكانو لتجديد عقد اللاعب وضمان استمراره مع الفريق في العديد من المواسم.

وتأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا بعد تخطي لايبزيج بثنائية نظيفة.

