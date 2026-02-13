تقرير: كينيا ترحب بتأجيل كأس الأمم الإفريقية 2027 لمدة عام

يرى نيكولاس موسوني رئيس اللجنة المنظمة الكينية لكأس الأمم 2027، أن قرار تأجيل تأجيل البطولة لمدة عام سيكون في صالح بلاده.

ومن المقرر أن تقام كأس الأمم الإفريقية في يناير 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقال موسوني في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "قرار تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2027 لمدة عام سيكون في صالح كينيا لأننا بصدد الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية."

وأضاف "لقد شهدنا الأجواء المتوترة المحيطة بالانتخابات في تنزانيا وأوغندا وحتى في كينيا. ولن يكون الأمن مضموناً في منافسة كبيرة مثل كأس الأمم الأفريقية."

وكشفت صحيفة جارديان في وقت سابق عن اتجاه الاتحاد الإفريقي "كاف" إلى تأجيل أمم إفريقيا 2027 إلى 2028، وبالتالي إلغاء أحد النسختين.

وقرر الاتحاد الإفريقي في وقت سابق إقامة بطولتين لكأس الأمم عامين على التوالي 2027، و2028، ثم إقامتها كل 4 سنوات لتقام البطولة التالية 2032.

ولم يتم الكشف بعد عن الدولة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2028، فيما أشارت تقارير إلى تقدم ملفين، الأول من إثيوبيا، والثاني مشترك بين بوتسوانا وجنوب إفريقيا.

ويجتمع المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي "كاف" اليوم الجمعة، في العاصمة التنزانية دار السلام..