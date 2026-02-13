تقرير: كينيا ترحب بتأجيل كأس الأمم الإفريقية 2027 لمدة عام

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 14:09

كتب : FilGoal

السنغال بطل أمم إفريقيا 2025

يرى نيكولاس موسوني رئيس اللجنة المنظمة الكينية لكأس الأمم 2027، أن قرار تأجيل تأجيل البطولة لمدة عام سيكون في صالح بلاده.

ومن المقرر أن تقام كأس الأمم الإفريقية في يناير 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقال موسوني في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "قرار تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2027 لمدة عام سيكون في صالح كينيا لأننا بصدد الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية."

أخبار متعلقة:
جارديان: اجتماع حاسم في كاف.. واتجاه لإلغاء أحد النسختين المقبلتين لكأس الأمم موقف بطولتي دوري وكأس الأمم.. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي بـ كاف مصدر من كاف لـ في الجول: 17 فبراير الأقرب لقرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية

وأضاف "لقد شهدنا الأجواء المتوترة المحيطة بالانتخابات في تنزانيا وأوغندا وحتى في كينيا. ولن يكون الأمن مضموناً في منافسة كبيرة مثل كأس الأمم الأفريقية."

وكشفت صحيفة جارديان في وقت سابق عن اتجاه الاتحاد الإفريقي "كاف" إلى تأجيل أمم إفريقيا 2027 إلى 2028، وبالتالي إلغاء أحد النسختين.

وقرر الاتحاد الإفريقي في وقت سابق إقامة بطولتين لكأس الأمم عامين على التوالي 2027، و2028، ثم إقامتها كل 4 سنوات لتقام البطولة التالية 2032.

ولم يتم الكشف بعد عن الدولة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2028، فيما أشارت تقارير إلى تقدم ملفين، الأول من إثيوبيا، والثاني مشترك بين بوتسوانا وجنوب إفريقيا.

ويجتمع المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي "كاف" اليوم الجمعة، في العاصمة التنزانية دار السلام.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

كأس الأمم الإفريقية كينيا أمم إفريقيا 2027
نرشح لكم
موتسيبي: لا تأجيل لكأس الأمم 2027.. وندرس زيادة العدد إلى 28 منتخبا كلود لوروا يكشف حديثه مع ماني أثناء أزمة نهائي أمم إفريقيا.. ورأيه في صلاح خلال البطولة الاتحاد السنغالي يعلن عدم الاستئناف على قرارات كاف بشأن نهائي أمم إفريقيا إيقاف حكيمي والمدرب ورفض الاحتجاج.. كاف يعلن عقوبات نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا.. رئيس لجنة حكام كاف: المناشف يجب أن تبقى بعيدة عن الحراس أمم إفريقيا تسجل عددا قياسيا في الرعاة والقنوات الناقلة.. وطفرة تسويقية تقرير: كاف يؤجل جلسة استماع الاتحاد السنغالي بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا رئيس الاتحاد السنغالي يهاجم المغرب بتصريحات نارية: يتحكمون في كاف ولديهم المال والنفوذ
أخر الأخبار
مؤتمر معتمد جمال: لاعبو الزمالك على قدر المسؤولية.. ولا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز 56 ثاتيه | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: عواد لم يتنازل عن مستحقاته لتجديد عقده.. ويرفض التحقيق 18 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: إيجور تيودور مرشح لتدريب توتنام خلفا لتوماس فرانك ساعة | الكرة الأوروبية
ذا صن: رودري يواجه خطر الإيقاف بعد تصريحات ضد حكم مواجهة توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - أهلي طرابلس يتمم اتفاقه مع البنك الأهلي لضم إسحاق يعقوب ساعة | ميركاتو
حوار في الجول - مكتشف مودريتش: انتقال حمز عبد الكريم إلى برشلونة دفعة كبيرة للكرة المصرية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا يرد على تصريحات راتكليف: الجنسية واللون لا يصنعان الفارق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أربيلوا يسخر من برشلونة.. ويعلن جاهزية مبابي لمواجهة ريال سوسيداد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523267/تقرير-كينيا-ترحب-بتأجيل-كأس-الأمم-الإفريقية-2027-لمدة-عام