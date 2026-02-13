رافينيا كلمة السر.. أرقام صادمة لبرشلونة في المباريات الكبرى

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 14:09

كتب : FilGoal

رافينيا

تعرض نادي برشلونة للهزيمة في جميع المباريات الكبيرة الست التي غاب عنها البرازيلي رافينيا خلال الموسم الحالي.

ويعتبر اللاعب البرازيلي من أهم ركائز الفريق حيث يعطي إضافة كبيرة للدفاع والهجوم.

وتعرض برشلونة لهزيمة بالأمس أمام أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل لا شيء في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وغاب رافينيا عن برشلونة في الهزيمة التي تلقاها من باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف بدوري أبطال أوروبا.

وكان غائبا عن هزيمة برشلونة أمام إشبيلية برباعية في الدوري الإسباني.

وتغيب اللاعب عن مواجهة ريال مدريد بالدوري الإسباني والتي انتهت بهدفين مقابل هدف للفريق الملكي.

وتواجد على مقاعد البدلاء في الهزيمة أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج والتي انتهت بفوز البلوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

واستبعد اللاعب البرازيلي من قائمة برشلونة أمام ريال سوسيداد في المباراة التي انتهت بفوز فريق الباسك بهدفين مقابل هدف.

وأخيرا لم يشارك رافينيا أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا والهزيمة الكبيرة لبرشلونة برباعية مقابل لا شيء.

وشارك رافينيا الموسم الحالي مع برشلونة في 22 مباراة تمكن من تسجيل 13 هدفا وصناعة 5 أهداف.

