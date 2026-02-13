"تقنية التسلل لم تعمل".. لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني توضح سبب إلغاء هدف برشلونة

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني عن حدوث خلل بتقنية الفيديو في المباراة التي جمعت أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

ونجح أتلتيكو مدريد في تحقيق انتصارا كبيرا أمام برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وأوضحت لجنة الحكام: "تقنية التسلل شبه الآلي لم تعمل بسبب ازدحام اللاعبين، لذلك تم رسم الخطوط يدويًا من قبل حكم الـ VAR".

فرحة لم تكتمل..الحكم يلغي هدف برشلونة الأول بعد الرجوع للفار بداعي التسلل#كأس_ملك_أسبانيا #MBCMASR2 pic.twitter.com/4Ryu4u4Hvq — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) February 12, 2026

وسجل رباعية أتلتيكو مدريد كل من إيريك جارسيا بالخطأ في مرماه، وأنطوان جريزمان، وأديمولا لوكمان، وجوليان ألفاريز، جاءت جميعها في الشوط الأول.

برشلونة تلقى الرباعية لأول مرة منذ أغسطس 2020 حين تلقى الخسارة أمام بايرن ميونيخ 8-2.

وقتها انتهى الشوط الأول بتأخر برشلونة برباعية أمام الفريق البافاري الذي كان هانز فليك مدربا له.

وتعد تلك المرة الثالثة في تاريخ برشلونة التي يخسر فيها أمام أتلتيكو مدريد برباعية عامي 1989، و1942.