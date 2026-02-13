"تقنية التسلل لم تعمل".. لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني توضح سبب إلغاء هدف برشلونة

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 13:29

كتب : FilGoal

أتلتيكو مدريد أمام برشلونة

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني عن حدوث خلل بتقنية الفيديو في المباراة التي جمعت أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

ونجح أتلتيكو مدريد في تحقيق انتصارا كبيرا أمام برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وأوضحت لجنة الحكام: "تقنية التسلل شبه الآلي لم تعمل بسبب ازدحام اللاعبين، لذلك تم رسم الخطوط يدويًا من قبل حكم الـ VAR".

وسجل رباعية أتلتيكو مدريد كل من إيريك جارسيا بالخطأ في مرماه، وأنطوان جريزمان، وأديمولا لوكمان، وجوليان ألفاريز، جاءت جميعها في الشوط الأول.

برشلونة تلقى الرباعية لأول مرة منذ أغسطس 2020 حين تلقى الخسارة أمام بايرن ميونيخ 8-2.

وقتها انتهى الشوط الأول بتأخر برشلونة برباعية أمام الفريق البافاري الذي كان هانز فليك مدربا له.

وتعد تلك المرة الثالثة في تاريخ برشلونة التي يخسر فيها أمام أتلتيكو مدريد برباعية عامي 1989، و1942.

