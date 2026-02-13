خبر في الجول - آدم كايد يغيب عن مواجهة كايزر تشيفز للإصابة

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 12:27

كتب : FilGoal

مباراة القمة - آدم كايد

تقرر غياب آدم كايد لاعب نادي الزمالك، عن مواجهة كايزر تشيفز للإصابة.

ويلتقي الزمالك أمام كايزر تشيفز في تمام السادسة مساء السبت، في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة السادسة من بطولة الكونفدرالية، على استاد هيئة قناة السويس.

وعلم FilGoal.com أن آدم كايد لم يتعاف بعد من إصابته بشد في السمانة التي غاب على إثرها من مباراة سموحة.

ولعب آدم كايد هذا الموسم 18 مباراة في كافة البطولات مع الزمالك سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

وسيحدد معتمد جمال المدير الفني للزمالك، جاهزية باقي اللاعبين للمشاركة في المباراة خلال مران اليوم الرئيسي الساعة الخامسة مساءً على ملعب المباراة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر كايزر تشيفز المجموعة بـ 10 نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز من أجل ضمان الصعود.

وقد يتأهل الزمالك في حالة التعادل أو الخسارة بشرط خسارة المصري أمام زيسكو يونايتد في الجولة الأخيرة في الوقت ذاته.

