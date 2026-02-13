ليس من بينهم التتويج بالدوري.. مؤتمر سلوت: لدينا 3 أولويات هذا الموسم

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن جاهزية فريقه لخوض المباراة الثالثة خلال أسبوع أمام برايتون.

ويستعد ليفربول غدا السبت لمواجهة برايتون على ملعب أنفيلد بدور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "هذه ليست المرة الأولى التي نلعب فيها 3 مباريات خلال 7 أيام فهذا جزء من كونك ناديا كبيرا، كما أن الأمر يعتمد على القرعة ونحن سنواجه برايتون القوي، فهم لا يستحقون المركز الذي يحتلونه حاليا إذ يقدمون أداءً مميزًا ويستحقون نقاطا أكثر في الدوري".

وواصل "استغرق مني الأمر وقتا طويلا حتى أتمكن من النوم لأنني كنت أفكر باستمرار في الخيارات نفسها، أي اللاعبين؟ من البدائل؟ وفي أي مراكز؟ لذلك أحتاج إلى 24 ساعة أخرى".

وأردف "لدينا ثلاث أولويات واضحة، كأس الاتحاد الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا والحصول على دوري الأبطال نفسه هذا الموسم، كما أننا ندرك محدودية الخيارات المتاحة، لذا فإن إدارة الأحمال أمر مهم للغاية، وآخر ما نحتاجه هو إصابة جديدة وهذا هو التحدي الدائم لأي مدرب أن يتخذ القرار الأفضل في كل مرة."

وتابع "لن تكون المرة الأولى التي يصاب فيها لاعب عندما يخوض 3 مباريات في 7 أيام الأهم أن نتدرب اليوم، نستمع إلى اللاعبين ونرى كيف يشعرون ثم نتخذ أفضل القرارات".

وعن أهمية الكرات الثابتة قال: "أهميتها باتت واضحة جدا انظروا إلى أداء الفرق في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، الإجابة البسيطة هي الكرات الثابتة وهذا ينعكس أيضا في جدول الترتيب فالدوري الإنجليزي الحالي يعتمد على الكرات الثابتة أكثر بكثير من الموسم الماضي، وأهميتها تضاعفت بشكل هائل من المستحيل الفوز بالدوري بفارق أهداف تحتاج إلى +6 أو +7 على الأقل لتملك فرصة حقيقية".

وأتم "نحن نبذل جهدا كبيرا قبل أن نتمكن من التسجيل، ولم أر فروقا كبيرة في آخر 20 دقيقة ضد سندرلاند مقارنة بمباراة سيتي ضغطنا في منطقة جزائهم من أجل الهدف الثاني لذا الفوارق ضئيلة جدًا، كانت هناك لحظة بعد التقدم 1-0 عندما كان كوناتي في صراع مع بوبي لكنه فاز بالكرة ولعبها بنجاح هذه هي الفوارق التي نتحدث عنها تفاصيل صغيرة تصنع الفارق".