حوار في الجول - مكتشف مودريتش: انتقال حمز عبد الكريم إلى برشلونة دفعة كبيرة للكرة المصرية

اختص ريكاردو بيشيني مكتشف المواهب FilGoal.com لإجراء حوار حصري والتحدث عن الكيفية التي يتم بها اختيار العناصر المميزة والطرق التي تتبعها الأندية في هذا الأمر.

ويعد ريكاردو بيشيني، مكتشف لوكا مودريتش مع توتنام، عندما كان يعمل مع الفريق الإنجليزي وانتقل بعدها لـ ميلان الإيطالي.

وتعتبر أبرز محطات بيشيني في اكتشاف المواهب مع "توتنام الإنجليزي، وإي سي ميلان الإيطالي، وموناكو الفرنسي."

إلى نص الحوار

انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة هل يكون مفتاح انتقال الكثير من المواهب المصرية لأوروبا؟

أعتقد أن انتقال حمزة إلى برشلونة يمكن أن يكون دفعة كبيرة لكرة القدم المصرية، لأن جودة اللاعبين موجودة، ومن المهم للسوق ولمنظومة كرة القدم بالكامل أن يظهروا بمستوى مميز في أوروبا وأن يكونوا حاضرين بشكل أكبر في الدوريات الكبرى وفي كرة القدم الأوروبية.

كيف كانت عملية اكتشاف لوكا مودريتش مع توتنام؟

في عام 2006، كانت عملية اكتشاف المواهب مختلفة تمامًا مقارنة باليوم حتى وإن كنا في توتنام نمتلك أفضل الأدوات للاستعداد لتحليل اللاعبين، فإن التعاقد مع لوكا مودريتش كان نتيجة عمل كشفي بحت، كنا نتابع جميع الدوريات، وشاهدناه يلعب وهو في سن صغيرة جدا.

تابعناه عن كثب لفترة طويلة، ويمكنني القول إنني سافرت إلى كرواتيا 20 مرة خلال عام واحد كنا نتبادل المعلومات، وكانت العملية تمتد لأكثر من عام، لقد استمرت لأكثر من سنة لأنني كنت أرى الموهبة بوضوح، درسنا الأمر بعناية وعندما قررنا التعاقد معه كنا واثقين جدا من مسيرته وتطوره وقدرته القيادية داخل الفريق.

كيف ترى مفهوم “اللاعب العربي” في سوق الانتقالات؟

ليس من السهل تعريف “اللاعب العربي” لأننا نتحدث عن هويات متعددة وخصائص مختلفة داخل العائلة العربية، تماما كما هو الحال في أوروبا، فهناك فروق واضحة بين لاعب من الخليج وآخر من المغرب العربي من حيث الثقافة الكروية والقدرات البدنية.

ما يمكنني تأكيده هو أن مستوى التطور تحسن كثيرا خلال العقد الأخير بل بشكل أكبر في السنوات القليلة الماضية، الدول التي تمتلك خلفية وثقافة كروية قوية وصلت الآن إلى مستويات عالية من التنافسية.

ماذا عن اندماج اللاعب العربي داخل الأندية الأوروبية؟

البيئة الثقافية في الأندية الأوروبية أصبحت أكثر استعدادا لدمج وتطوير اللاعبين الشباب القادمين من خلفيات مختلفة، كما أن وجود جاليات عربية كبيرة في أوروبا يساعد هؤلاء اللاعبين على التأقلم بشكل أسرع، كذلك ارتفع حجم الاستثمار في البنية التحتية والأكاديميات في المنطقة العربية، الأمر الذي جذب مستثمرين لدعم تطور الأندية.

ما المعايير الأساسية لاختيار اللاعب المناسب؟

كل كشاف يجب أن يفهم اتجاهات السوق لكن الأهم أن يعرف هوية وثقافة النادي الذي يعمل له، الصفقة السيئة ليست التعاقد مع لاعب ضعيف بل مع لاعب غير مناسب لهوية النادي حتى لو كان لاعبا جيدا جدا.

الأندية الناجحة تمتلك هوية واضحة وتعكس قيم المدينة أو المنطقة التي تنتمي إليها، لذلك أؤمن أن معرفة ثقافة اللاعب وجذوره وعائلته أمر حاسم لتجنب الصفقات الخاطئة، هناك أيضًا الجانب الإنساني، يجب أن تعرف كل شيء عن الشخص "سلوكه، نقاط قوته وضعفه، علاقاته"، الكشاف الذي يعتمد فقط على البيانات أو الفيديوهات يفتقد جزءًا أساسيًا من الصورة من وجهة نظري احترام هوية النادي وجماهيره يبدأ باختيار اللاعب المناسب ثقافيا وإنسانيا قبل أي شيء آخر.