مباريات اليوم الجمعة 13 فبراير.. الظهور الثاني لبنزيمة.. وكأس الاتحاد الإنجليزي

تقام اليوم مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري السعودي، والذي يشهد الظهور الثاني لكريم بنزيمة في مواجهة الهلال أمام الاتفاق.

كما يفتتح دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بمواجهتين.

ويمكنك معرفة كافة مباريات اليوم الجمعة 13 فبراير والقنوات الناقلة بالضغط هنا

الدوري الإسباني

إلتشي × أوساسونا الساعة 10 مساءً عبر قناة beINsports HD 3

كأس الاتحاد الإنجليزي

هال سيتي × تشيلسي الساعة 9:45 مساءً عبر قناة beINsports HD 2

الدوري الإيطالي

بيزا × ميلان الساعة 9:45 عبر Stars play App

الدوري الفرنسي

رين × باريس سان جيرمان الساعة 8 مساءً عبر قناة beINsports HD 1

موناكو × نانت الساعة 10:05 عبر قناة beINsports HD 4

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند × ماينز الساعة 9:30

الدوري السعودي

الشباب × أهلي جدة الساعة 3:55 عبر قناة ثمانية

الهلال × الاتفاق الساعة 5:25عبر قناة ثمانية

الاتحاد × الفيحاء الساعة 7:30 عبر قناة ثمانية