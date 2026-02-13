ستيرلينج يكشف سبب انتقاله لفينورد

كشف رحيم ستيرلينج لاعب فينورد سبب انضمامه للفريق الهولندي في هذا التوقيت.

وأعلن فينورد الخميس، تعاقده مع ستيرلينج في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال رحيم ستيرلينج لقناة فينورد: "بصفتي لاعبا حرا أتيحت لي للمرة الأولى منذ وقت طويل فرصة التحكم في الخطوة التالية من مسيرتي".

وواصل "أردت أن آخذ وقتي للتحدث مع الأندية ومدربيها لفهم الدور الذي يتصورونه لي بشكل أفضل، والتأكد من أنني أستطيع تقديم قيمة حقيقية في هذه المرحلة الجديدة".

وتابع "بعد حديث مطول ومفصّل مع الرئيس التنفيذي دينيس تي كلويزه والمدرب روبن فان بيرسي، أصبحت واثقا أن فينورد هو المكان الذي يمكنني أن أكون فيه سعيدًا، وأن أصبح عنصرا مهما ومقدرا داخل الفريق".

وأتم "اللعب خارج البلاد يمثل تحديا جديدا تماما بالنسبة لي وأنا مستعد لخوضه".

وكان تشيلسي أنهى تعاقده مع لاعبه رحيم ستيرلنج.

وسبق وأن توج ستيرلنج بالدروي الإنجليزي أربع مرات سابقة، وخاض 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.