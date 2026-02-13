إيريك جارسيا يهاجم التحكيم بعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

عبر إيريك جارسيا مدافع برشلونة عن غضبه من قرارات التحكيم أمام أتلتيكو مدريد.

وحقق أتلتيكو مدريد انتصارا كبيرا أمام برشلونة برباعية مقابل لا شيء مساء الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال إيريك جارسيا لقناة برشلونة: "ما يدهشني أنهم راجعوا تدخلي سريعا، لكنهم لم يراجعوا لقطة بالدي مع جوليانو سيميوني، وهذه أمور اعتدنا عليها للأسف".

وواصل "يبدو لي الأمر مهينا أن نضطر لإيقاف المباراة لمدة 6 دقائق لمراجعة ما إذا كان هناك تسلل أم لا مع وجود نظام شبه آلي، ولا يزال التسلل غير واضح تماما".

وأتم "لا يزال أمامنا 90 دقيقة على ملعبنا وبين جماهيرنا، لدينا فريق يستطيع قلب النتيجة وسنفعل ذلك بمساعدة جماهيرنا، وعلينا تسجيل أربعة أهداف وأعتقد أننا قادرون على تسجيل أهداف أكثر".

وسجل رباعية أتلتيكو مدريد كل من إيريك جارسيا بالخطأ في مرماه، وأنطوان جريزمان، وأديمولا لوكمان، وجوليان ألفاريز، جاءت جميعها في الشوط الأول.

برشلونة تلقى الرباعية لأول مرة منذ أغسطس 2020 حين تلقى الخسارة أمام بايرن ميونيخ 8-2.

وقتها انتهى الشوط الأول بتأخر برشلونة برباعية أمام الفريق البافاري الذي كان هانز فليك مدربا له.

وتعد تلك المرة الثالثة في تاريخ برشلونة التي يخسر فيها أمام أتلتيكو مدريد برباعية عامي 1989، و1942.