نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات

استنكر حسام الزناتي نائب المدير الرياضي لنادي نورشيلاند الدنماركي، ما يتم تداوله من أن انضمام إبراهيم عادل إلى نورشيلاند الدنماركي خطوة من أجل الانتقال للنادي الأهلي.

وضم نورشيلاند الدنماركي إبراهيم عادل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند نية الشراء مع نهاية الموسم.

وقال الزناتي في تصريحات عبر قناة أون سبورت "الحديث عن الانتقال إلى الأهلي، لا يليق بقيمة الأهلي، أو عائلة منصور، رايت تو دريم منظومة أخلاقية وهذا الشكل من الممارسات أبعد ما يكون عن النادي."

وأكمل "النادي باع لاعبين بـ 60 أو 70 مليون يورو خلال الانتقالات السابقة، قطعا مستحيل أن ننخرط في هذا الشكل من الممارسات، ماذا سيكون المكسب عند شراءه وبيعه (كوبري)، في النهاية الأندية المصرية لها سقف في التعاقدات."

ودلل نائب المدير الرياضي "اللاعبون المصريون حين يسافرون إلى أوروبا ولا يحققوا النجاح، يكون الأسهل هو العودة إلى مصر.. أعتز بالدوري المصري ولكنه ليس مركز الكون، من يعتقد أن انتقال إمام عاشور (كوبري) فهو أبعد ما يكون عن الحقيقة."

وتابع "من يتصور أن نادي بحجم نورشيلاند يشتري لاعب من أجل خدمة نادي آخر في قارة أخرى، هو أمر لا يمكن تصوره."

وأردف "لو أراد إبراهيم عادل العودة إلى مصر لقام بذلك، لم يكن بحاجة للانتقال إلى نورشيلاند للعودة إلى مصر، فالجزيرة كان منفتحا على تلقي عروض، ورغبة إبراهيم كانت اللعب لأوروبا، وقدم تنازلات كبيرة من أجل الاحتراف."

وأضاف "ضم إبراهيم عادل إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة لنهاية الموسم وليس انتقال نهائي، وهو ما يدحض ما يتم تداوله عن أنها خطوة للأهلي، وإذا فعلنا بند الشراء سيحصل الجزيرة على مقابل مادي."

وتحدث عن تفاصيل التعاقد "في حالة تفعيل بند الشراء، لن يكون هناك شرط جزائي، إبراهيم عادل لديه الرغبة في بناء مستقبل له في أوروبا."

وأشار إلى سبب التعاقد مع جناح منتخب مصر "اسم إبراهيم عادل ظهر خلال آخر أيام الانتقالات لحاجتنا إلى لاعب في هذا المركز، لتتم الصفقة بعد موافقة اللاعب، ودخلنا في الصفقة بعد عدم توصل إبراهيم عادل لاتفاق مع بيراميدز."

وأتم "اهتمام نورشيلاند بضم إبراهيم عادل بدأ منذ 3 سنوات.. منذ استحواذ محمد منصور على أكاديمية رايت تو دريم، كانت موهبة إبراهيم عادل الأبرز، ولكن لم يحدث اتفاق على مدار الـ3 سنوات السابقة بسبب عدم الاتفاق على المقابل المالي."

اللاعب صاحب الـ 24 عاما انضم للجزيرة في بداية الموسم الحالي قادما من بيراميدز.

وشارك عادل مع الجزيرة في 11 مباراة ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويحتل نورشيلاند المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 24 نقطة.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.