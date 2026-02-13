مؤتمر سيميوني: نحن أبطال.. وقدمنا ليلة لا تنسى

يرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن فريقه بطل، وقدم ليلة لا تنسى.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على حساب برشلونة برباعية نظيف في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو .

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إنها ليلة لا تنسى، وعلينا مواصلة العمل لحسم التأهل في مباراة الإياب."

ويلتقي الفائز من المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين ريال سوسيداد، وأتلتيك بلباو.

وأكمل مدرب أتلتيكو "الجماهير عظيمة وقامت بدعمنا في هذا اللقاء الصعب، وساهم ذلك في تقديمنا أداءً رائعا."

وأضاف "المباراة كانت جيدة جدا لنا، قمنا بتسجيل 4 أهداف، وضغطنا على الفريق المنافس، نعلم جيدا أنه فريق قوي، وخلقنا فرصا كثيرة، وبذلنا جهدا كبيرا لكي ننجح."

وعن فوز فريقه الكبير، رد "نعلم جيدا قوة برشلونة ولكننا أبطال، ونعلم جيدا أن هذه المباراة إقصائية ويجب أن نحقق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب."

وأتم "يجب أن نستمر في بذل المزيد من الجهد."

وتقام مباراة الإياب على كامب نو يوم 3 مارس.