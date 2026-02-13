فليك: التأهل لم يحسم بعد.. سنقاتل على كامب نو

أعرب هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، عن ثقته الكبيرة في أن يقلب النتيجة في مباراة العودة أمام أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو.

وتعرض برشلونة لهزيمة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل لا شيء في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "التأهل لم يحسم بعد، سنقاتل في مباراة العودة، نحتاج لجماهيرنا وسنقدم كل شيء أمام أتلتيكو على كامب نو".

وواصل "أنا فخور جدا بهؤلاء اللاعبين، أحيانا كرة القدم يحدث بها الكثير من التقلبات وتمكنا من إدارة الأمور بشكل مميز، وسوف نعود بكل قوة في قادم المباريات ونتعلم من هذه الدروس."

وأكمل "اليوم أتلتيكو كان لديهم الكثير من الرغبة في تحقيق الفوز من البداية وهذا ما سنقدمه في مباراة العودة".

وتابع "أعتقد أننا بدأنا بشكل سيء منذ البداية وحدث ما حدث في المباراة، لكن كان هناك فوضى كبيرة، وكرة الهدف كانت صحيحة ولم يكن بها أي تسلل، وكادت أن تقلب المباراة وهذا الأمر لم يحدث".

وأتم "كان لدينا فرصة كبيرة للعودة اليوم، ونعلم أن مباراة العودة لن تكون سهلة لكن سننتصر، أظهرنا الشوط الثاني أداءًا أفضل من الشوط الأول لكن لم يحدث جديد علينا التركيز في القادم وسنقدم مباراة كبيرة".

وسجل رباعية أتلتيكو مدريد كل من إيريك جارسيا بالخطأ في مرماه وأنطوان جريزمان وأديمولا لوكمان وخوليان ألفاريز، جاءت جميعها في الشوط الأول.

برشلونة تلقى الرباعية لأول مرة منذ أغسطس 2020 حين تلقى الخسارة أمام بايرن ميونيخ 8-2.

وقتها انتهى الشوط الأول بتأخر برشلونة برباعية أمام الفريق البافاري الذي كان هانز فليك مدربا له.

وتعد تلك المرة الثالثة في تاريخ برشلونة التي يخسر فيها أمام أتلتيكو مدريد برباعية عامي 1989، و1942.

وسجل باو كوبارسي هدفا لبرشلونة وتم إلغاؤه من تقنية الفيديو.

برشلونة أتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا هانز فليك
