كأس إسبانيا - فليك عامل مشترك.. أتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة برباعية في نصف النهائي

حقق أتلتيكو مدريد انتصارا كبيرا أمام برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وشهدت المباراة تسجيل إيريك جارسيا الهدف الأول بالخطأ في مرماه وحصوله على بطاقة حمراء.

واكتفى أتلتيكو برباعية الشوط الأول.

وسجل رباعية أتلتيكو مدريد كل من إيريك جارسيا بالخطأ في مرماه، وأنطوان جريزمان، وأديمولا لوكمان، وجوليان ألفاريز، جاءت جميعها في الشوط الأول.

برشلونة تلقى الرباعية لأول مرة منذ أغسطس 2020 حين تلقى الخسارة أمام بايرن ميونيخ 8-2.

وقتها انتهى الشوط الأول بتأخر برشلونة برباعية أمام الفريق البافاري الذي كان هانز فليك مدربا له.

وتعد تلك المرة الثالثة في تاريخ برشلونة التي يخسر فيها أمام أتلتيكو مدريد برباعية عامي 1989، و1942.

وسجل باو كوبارسي هدفا لبرشلونة وتم إلغاؤه من تقنية الفيديو.

وصف المباراة

بدأت المباراة بداية ساخنة من أتلتيكو مدريد وعند الدقيقة 7 بخطأ كارثي من خوان جارسيا لم يتمكن من السيطرة على كرة صديقه إيريك جارسيا ليتقدم أتلتيكو مدريد أولا بالنيران الصديقة.

video:1

لوكمان يتقدم لأتليتكو مدريد بالهدف الأول بعد خطأ قاتل من حارس مرمى برشلونة#كأس_ملك_أسبانيا #MBCMASR2 pic.twitter.com/VMyadrTz8r — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) February 12, 2026

وأهدر فيران توريس كرة خطيرة بالدقيقة 14 لتعود بهدف ثاني لأتلتيكو مدريد عن طريق أنطوان جريزمان ويزيد من متاعب الفريق الكتالوني.

video:2

جريزمان يسجل الهدف الثاني لأتليتكو مدريد بمهارة كبيرة ويصعب مهمة برشلونة#كأس_ملك_أسبانيا #MBCMASR2 pic.twitter.com/cJzgIRioOa — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) February 12, 2026

وتصدى القائم لكرة خطيرة لصالح برشلونة في الدقيقة 20 لينقذ أتلتيكو مدريد من هدف أول للضيوف.

وأنقذ جول كوندي مرمى برشلونة عند الدقيقة 24 بإخراج الكرة من خط المرمى.

وجاء دور القادم من أتالانتا أديمولا لوكمان ليسجل الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد بتسديدة مميزة سكنت شباك خوان جارسيا ليزيد من متاعب برشلونة.

video:3

لوكمان يحرز الهدف الثالث لأتليتكو مدريد بعد هجمة مرتدة منظمة#كأس_ملك_أسبانيا #MBCMASR2 pic.twitter.com/j3DgWn3wlH — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) February 12, 2026

وقبل نهاية الشوط الأول سجل جوليان ألفاريز الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد بصناعة من لوكمان لينتهي الشوط الأول بنتيجة كبيرة للروخيبلانكوس.

video:4

ألفاريز ينهي الشوط الأول بتقدم أتليتكو مدريد برباعية نظيفة في مفاجأة مدوية#كأس_ملك_أسبانيا #MBCMASR2 pic.twitter.com/8cgUm5DrdW — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) February 12, 2026

ومع بداية الشوط الثاني سجل باو كوبارسي هدف أول لبرشلونة لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بعد تدخل من ليفاندوفسكي المتسلل.

وشهدت الدقيقة 85 حصول إيريك جارسيا على بطاقة حمراء بعد العودة لتقنية الفيديو بعد تدخل متهور على ألمادا لاعب أتلتيكو مدريد.

ليحقق الروخيبلانكوس انتصارا كبيرا في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا في انتظار مباراة العودة 3 مارس المقبل على ملعب الكامب نو.