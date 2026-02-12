فليك ذاق من نفس الكأس.. رقم سلبي لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد

تلقى برشلونة 4 أهداف في الشوط الأول أمام أتلتيكو مدريد، على ملعب ميتروبوليتانو.

ويحل برشلونة ضيفا على أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

سجل رباعية أتلتيكو مدريد في الشوط الأول إيريك جارسيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 6، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 14، وأديمولا لوكمان في الدقيقة 33.

واختتم أهداف أتلتيكو مدريد في الشوط الأول جوليان ألفاريز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وتلقى برشلونة الأهداف الأربعة في الشوط الأول لأول مرة منذ الخسارة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في أغسطس 2020.

برشلونة تلقى الخسارة أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019 - 2020.

وكان هانز فليك، المدير الفني الحالي لبرشلونة، يتولى قيادة نادي بايرن ميونيخ أمام الفريق الكاتالوني.

الشوط الأول انتهى وقتها بتفوق بايرن ميونيخ بنتيجة 4-1.

وتقام مباراة الإياب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم 3 مارس المقبل.

ويلتقي الفائز من المباراة أمام ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو في نصف النهائي الآخر.

الهدف الأول

video:1 لوكمان يتقدم لأتليتكو مدريد بالهدف الأول بعد خطأ قاتل من حارس مرمى برشلونة#كأس_ملك_أسبانيا #MBCMASR2 pic.twitter.com/VMyadrTz8r — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) February 12, 2026

الهدف الثاني

video:2 جريزمان يسجل الهدف الثاني لأتليتكو مدريد بمهارة كبيرة ويصعب مهمة برشلونة#كأس_ملك_أسبانيا #MBCMASR2 pic.twitter.com/cJzgIRioOa — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) February 12, 2026

الهدف الثالث

video:3 لوكمان يحرز الهدف الثالث لأتليتكو مدريد بعد هجمة مرتدة منظمة#كأس_ملك_أسبانيا #MBCMASR2 pic.twitter.com/j3DgWn3wlH — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) February 12, 2026

الهدف الرابع