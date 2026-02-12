إيقاف قيد أتلتيك بلباو الإسباني 3 فترات

الخميس، 12 فبراير 2026 - 22:41

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف نادي أتلتيك بلباو عن القيد لمدة 3 فترات.

وأدرج فيفا أتلتيك بلباو في قائمة الفرق الممنوعة من القيد.

وتسري العقوبة لـ 3 فترات، صيبف 2026، وشتاء وصيف 2027.

وكشفت صحيفة ماركا، عن إيقاف قيد بلباو من تسجيل لاعبين جدد بسبب مخالفات مالية وعدم الامتثال للوائح.

وأكملت الصحيفة "تؤكد مصادر مطلعة على أن الإيقاف قد يرفع إذا استجاب النادي لمتطلبات معينة لتصحيح المشكلات التي أدت إلى معاقبته."

وتابعت ماركا "يأمل بلباو في حل خلافاته مع الفيفا في أسرع وقت ممكن."

ونقلت ماركا عن مصادر بالنادي الإسباني "الخلاف يتعلق ببعض حقوق أحد اللاعبين، وسيتم حله خلال الساعات القادمة."

وأتمت "يؤكد النادي أن الأمر مجرد إجراء شكلي، ومسألة بسيطة لن يكون لها أي تأثير لاحق."

ويحتل أتلتيك بلباو المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.

