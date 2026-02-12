انتهى كأس ملك إسبانيا- أتلتيكو مدريد (4)-(0) برشلونة..

الخميس، 12 فبراير 2026 - 21:49

كتب : FilGoal

أتلتيكو مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أتلتيكو مدريد وبرشلونة التي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن مباريات الذهاب بالدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وسوف تقام مباراة العودة في بداية مارس على ملعب الكامب نو لتحديد المتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا الذي سيقام منتصف إبريل.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------

نهاية المباراة

ق87: اشتباك و3 بطاقات صفراء

ق85: بطاقة حمراء لإيريك جارسيا

ق84: الحكم يعود لتقنية الفيديو

ق74: خروج لوكمان ونزول ألمادا

ق69: تبديلان لأتلتيكو مدريد نزول سورلوث وخروج ألفاريز وجريزمان

ق62: خطيرة لأتلتيكو وتصدي مميز من جارسيا

ق58: الغاء هدف برشلونة بعد العودة لتقنية الفيديو

ق56: الحكم يراجع تقنية الفيديو

ق52: جووووووووووووووووول أول لبرشلونة كوبارسي

بداية الشوط الثاني

ق45+2: جووووووووووووووووول الفاريز يسجل الرابع لأتلتيكو

ق44: خطيرة لأتلتيكو وتمر بجوار المرمى

ق43: خطيرة لبرشلونة ويتصدي لها موسو حارس أتلتيكو

ق39: خطيرة لبرشلونة وتصدي لحارس أتلتيكو

ق37: تبديل مبكر خروج كاسادو ونزول ليفاندوفيسكي

ق33: جوووووووووووول لوكمان الهدف الثالث

ق30: خطيرة لجريزمان وتمر بجوار المرمى

ق24: كوندي ينقذ الكرة على خط المرمى

ق23: خطيرة لأتلتيكو وخوان جارسيا يتصدى

ق20: القائم ينقذ أتلتيكو مدريد

ق15: جووووووووووووووووووووول ثاني أنطوان جريزمان

ق14: خطيرة لبرشلونة والدفاع يتصدى

ق7: جووووووووول إريك جارسيا يسجل الأول لأتلتيكو مدريد بالخطأ في مرماه

ق5: خطيرة من لامين يامال تمر بجوار المرمى

بداية المباراة

