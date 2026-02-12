مباشر كأس ملك إسبانيا- أتلتيكو مدريد (4)-(0) برشلونة.. اشتباك و3 بطاقات صفراء

الخميس، 12 فبراير 2026 - 21:49

كتب : FilGoal

أتلتيكو مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أتلتيكو مدريد وبرشلونة التي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن مباريات الذهاب بالدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وسوف تقام مباراة العودة في بداية مارس على ملعب الكامب نو لتحديد المتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا الذي سيقام منتصف إبريل.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - فيران توريس يقود الهجوم أمام أتلتيكو مدريد رئيس أتلتيكو مدريد: أثق في قدراتنا أمام برشلونة والنهائي هدفنا شبكة ESPN: تشيلسي يتحرك لضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد

---------------------------

ق87: اشتباك و3 بطاقات صفراء

ق85: بطاقة حمراء لإيريك جارسيا

ق84: الحكم يعود لتقنية الفيديو

ق74: خروج لوكمان ونزول ألمادا

ق69: تبديلان لأتلتيكو مدريد نزول سورلوث وخروج ألفاريز وجريزمان

ق62: خطيرة لأتلتيكو وتصدي مميز من جارسيا

ق58: الغاء هدف برشلونة بعد العودة لتقنية الفيديو

ق56: الحكم يراجع تقنية الفيديو

ق52: جووووووووووووووووول أول لبرشلونة كوبارسي

بداية الشوط الثاني

ق45+2: جووووووووووووووووول الفاريز يسجل الرابع لأتلتيكو

ق44: خطيرة لأتلتيكو وتمر بجوار المرمى

ق43: خطيرة لبرشلونة ويتصدي لها موسو حارس أتلتيكو

ق39: خطيرة لبرشلونة وتصدي لحارس أتلتيكو

ق37: تبديل مبكر خروج كاسادو ونزول ليفاندوفيسكي

ق33: جوووووووووووول لوكمان الهدف الثالث

ق30: خطيرة لجريزمان وتمر بجوار المرمى

ق24: كوندي ينقذ الكرة على خط المرمى

ق23: خطيرة لأتلتيكو وخوان جارسيا يتصدى

ق20: القائم ينقذ أتلتيكو مدريد

ق15: جووووووووووووووووووووول ثاني أنطوان جريزمان

ق14: خطيرة لبرشلونة والدفاع يتصدى

ق7: جووووووووول إريك جارسيا يسجل الأول لأتلتيكو مدريد بالخطأ في مرماه

ق5: خطيرة من لامين يامال تمر بجوار المرمى

بداية المباراة

كأس ملك إسانيا برشلونة أتلتيكو مدريد
نرشح لكم
فليك ذاق من نفس الكأس.. رقم سلبي لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(1) أرسنال كومان: لدينا منتخب قوي لخوض أمم أوروبا.. ولكننا لسنا الوحيدين تقرير: بوليسيتش يدخل حسابات ليفربول الصيف المقبل آس: فينيسيوس يتبع خطة بدنية صارمة استعدادا لمرحلة الحسم تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم.. ومادويكي أساسي أمام برينتفورد تشكيل برشلونة - فيران توريس يقود الهجوم أمام أتلتيكو مدريد بونوتشي: متحمسون لدوري الأمم.. ولكن تركيزنا على ملحق كأس العالم
أخر الأخبار
فليك ذاق من نفس الكأس.. رقم سلبي لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد 33 دقيقة | الدوري الإسباني
إيقاف قيد أتلتيك بلباو الإسباني 3 فترات ساعة | الدوري الإسباني
مباشر كأس ملك إسبانيا- أتلتيكو مدريد (4)-(0) برشلونة.. اشتباك و3 بطاقات صفراء 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(1) أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كومان: لدينا منتخب قوي لخوض أمم أوروبا.. ولكننا لسنا الوحيدين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: بوليسيتش يدخل حسابات ليفربول الصيف المقبل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
موعد المران الرئيسي لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز.. والاجتماع الفني 2 ساعة | الكرة الإفريقية
آس: فينيسيوس يتبع خطة بدنية صارمة استعدادا لمرحلة الحسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523243/استراحة-أتلتيكو-مدريد-4-0-برشلونة-نهاية-الشوط-الأول