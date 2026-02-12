كومان: لدينا منتخب قوي لخوض أمم أوروبا.. ولكننا لسنا الوحيدين

الخميس، 12 فبراير 2026 - 21:37

كتب : FilGoal

رونالد كومان - هولندا – إنجلترا – يورو 2024

يرى رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، أن الطواحين سيواجهون مجموعة صعبة في دوري الأمم الأوروبية.

ويقع المنتخب الهولندي في المجموعة الثانية إلى جانب ألمانيا، وصربيا، واليونان.

وقال كومان في تصريحات عقب القرعة لقناة بي ان سبورتس: "مجموعة صعبة بالتأكيد ولكننا جاهزون، فلدينا خبرة كبيرة في اللعب أمام منتخب ألمانيا."

أخبار متعلقة:
بونوتشي: متحمسون لدوري الأمم.. ولكن تركيزنا على ملحق كأس العالم ديشامب: 8 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم.. وسعيد بقرار العودة كمشجع دوري الأمم الأوروبية - قرعة نارية.. إسبانيا في مواجهة إنجلترا وكرواتيا.. ورونالدو يصطدم بـ هالاند

وأكمل "منذ فترة طويلة لم يواجه منتخب هولندا منافسه صربيا."

وأضاف "نعرف منتخب اليونان لأننا واجهناه في تصفيات كأس العالم."

وأتم كومان "لدينا منتخب جيد وقوي ولكن لسنا الوحيدين الذين يملكون منتخب جيد، المهارة موجودة في منتخب هولندا ونتطلع للمنافسة."

منتخب هولندا تأهل النهائي مرة وحيدة في نسخة 2019 قبل الخسارة أمام البرتغال بهدف نظيف.

كما احتل منتخب هولندا المركز الرابع في نسخة 2023 بعد الخسارة أمام إيطاليا 3-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

هولندا رونالد كومان دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
فليك ذاق من نفس الكأس.. رقم سلبي لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد مباشر كأس ملك إسبانيا- أتلتيكو مدريد (4)-(0) برشلونة.. اشتباك و3 بطاقات صفراء انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(1) أرسنال تقرير: بوليسيتش يدخل حسابات ليفربول الصيف المقبل آس: فينيسيوس يتبع خطة بدنية صارمة استعدادا لمرحلة الحسم تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم.. ومادويكي أساسي أمام برينتفورد تشكيل برشلونة - فيران توريس يقود الهجوم أمام أتلتيكو مدريد بونوتشي: متحمسون لدوري الأمم.. ولكن تركيزنا على ملحق كأس العالم
أخر الأخبار
فليك ذاق من نفس الكأس.. رقم سلبي لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد 32 دقيقة | الدوري الإسباني
إيقاف قيد أتلتيك بلباو الإسباني 3 فترات ساعة | الدوري الإسباني
مباشر كأس ملك إسبانيا- أتلتيكو مدريد (4)-(0) برشلونة.. اشتباك و3 بطاقات صفراء 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(1) أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كومان: لدينا منتخب قوي لخوض أمم أوروبا.. ولكننا لسنا الوحيدين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: بوليسيتش يدخل حسابات ليفربول الصيف المقبل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
موعد المران الرئيسي لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز.. والاجتماع الفني 2 ساعة | الكرة الإفريقية
آس: فينيسيوس يتبع خطة بدنية صارمة استعدادا لمرحلة الحسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523241/كومان-لدينا-منتخب-قوي-لخوض-أمم-أوروبا-ولكننا-لسنا-الوحيدين