كومان: لدينا منتخب قوي لخوض أمم أوروبا.. ولكننا لسنا الوحيدين

يرى رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، أن الطواحين سيواجهون مجموعة صعبة في دوري الأمم الأوروبية.

ويقع المنتخب الهولندي في المجموعة الثانية إلى جانب ألمانيا، وصربيا، واليونان.

وقال كومان في تصريحات عقب القرعة لقناة بي ان سبورتس: "مجموعة صعبة بالتأكيد ولكننا جاهزون، فلدينا خبرة كبيرة في اللعب أمام منتخب ألمانيا."

وأكمل "منذ فترة طويلة لم يواجه منتخب هولندا منافسه صربيا."

وأضاف "نعرف منتخب اليونان لأننا واجهناه في تصفيات كأس العالم."

وأتم كومان "لدينا منتخب جيد وقوي ولكن لسنا الوحيدين الذين يملكون منتخب جيد، المهارة موجودة في منتخب هولندا ونتطلع للمنافسة."

منتخب هولندا تأهل النهائي مرة وحيدة في نسخة 2019 قبل الخسارة أمام البرتغال بهدف نظيف.

كما احتل منتخب هولندا المركز الرابع في نسخة 2023 بعد الخسارة أمام إيطاليا 3-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.