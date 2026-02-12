تقرير: بوليسيتش يدخل حسابات ليفربول الصيف المقبل

الخميس، 12 فبراير 2026 - 21:32

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - ميلان

يراقب ليفربول موقف كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان، للتعاقد معه الصيف القادم.

وأعرب الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا المختص بسوق الانتقالات، أن اللاعب الأمريكي هدف كبير لليفربول الصيف القادم ما لم يحدث تجديد لعقده مع ميلان بالأيام القادمة.

وينتهي عقد بوليسيتش مع ميلان صيف 2027 المقبل مع خيار أحادي بالتمديد عام إضافي ليصل لـ2028.

وشارك بوليسيتش مع ميلان الموسم الحالي في 20 مباراة تمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة هدفين.

وإجمالي مشاركاته مع ميلان 120 مباراة تمكن من تسجيل 42 هدفا وصناعة 25 مثلهم.

وانضم اللاعب الأمريكي للميلان صيف 2023 قادما من تشيلسي بعد تجربة لم تكن ناجحة.

ويقع ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة من 14 انتصارا و8 تعادلات وهزيمة.

