تشكيل برشلونة - فيران توريس يقود الهجوم أمام أتلتيكو مدريد

الخميس، 12 فبراير 2026 - 20:58

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

يغيب كل من رافينيا وماركوس راشفورد عن تشكيل برشلونة اليوم أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للإصابة.

وأعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الرسمي للمباراة.

ويقود هجوم برشلونة كل من فيرمين لوبيز، وفيران توريس، ولامين يامال.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - إيريك جارسيا - باو كوبارسي - جولز كوندي.

الوسط: مارك كاسادو - فرينكي دي يونج - داني أولمو.

الهجوم: فيرمين لوبيز - فيران توريس - لامين يامال.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالأتي:

حراسة المرمى: جوان موسو.

الدفاع: ماتيو روجيري - دافيد هانكو - مارك بوبيل - ماركوس يورينتي.

الوسط: أنطوان جريزمان - كوكي - رودريجو ميندوزا.

الهجوم: أديمولا لوكمان - جوليان ألفاريز - جوليانو سيميوني.

وتقام المباراة على ملعب واندا ميترو بوليتانو معقل روخيبلانكوس.

وكان الفريقان قد التقيا في نصف نهائي البطولة خلال الموسم الماضي وحقق برشلونة الفوز.

وتأهل برشلونة لنصف النهائي بعدما تخطى عقبة ألباسيتي بتحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف، بينما تخطى أتلتيكو مدريد عقبة ريال بيتيس بخماسية مقابل لا شيء بالدور ربع النهائي.

