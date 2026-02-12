بونوتشي: متحمسون لدوري الأمم.. ولكن تركيزنا على ملحق كأس العالم

يرى ليوناردو بونوتشي المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا، أن قرعة دوري الأمم الأوروبية صعبة.

وأوقعت القرعة منتخب إيطاليا في المجموعة الأولى بالمستوى الأول إلى جانب منتخبات فرنسا، وبلجيكا، وتركيا.

وأشار بونوتشي في تصريحات عقب القرعة عبر بي ان سبورتس: "قرعة صعبة ولكننا متحمسون لمواجهة فرنسا وبلجيكا وتركيا."

وأكمل "فزت باليورو ولعب نصف النهائي، وحصلت على المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية."

ونال منتخب إيطاليا المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية مرتين عامي 2021 ، و2022 بعد الفوز على بلجيكا وهولندا على الترتيب.

وتابع المدرب المساعد للآزوري: "نحن متمحسون للعب هذه المباريات، جماهيرنا تحتاج إلى ذلك، ولكن تركيزنا الآن على الملحق المؤهل لكأس العالم."

ويتواجد المنتخب الإيطالي في المسار الأول بقرعة كأس العالم.

وتواجه إيطاليا منتخب أيرلندا الشمالية، وفي حالة الفوز يواجه الفائز من ويلز والبوسنة والهرسك.

ويقام الملحق خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل بـ 4 مسارات مختلفة يضم كل مسار منهم 4 منتخبات.

وأتم بونوتشي "لدينا الكثير من اللاعبين الذين نستطيع الاعتماد عليهم لصنع الفارق، ولدينا حارس مرمى عملاق وهو دوناروما."