ديشامب: 8 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم.. وسعيد بقرار العودة كمشجع

رشح ديديه ديشامب المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا توقعه بقدرة 8 منتخبات على التتويج بلقب كأس العالم المقبلة.

وأعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا في يونيو الماضي رحيله عن تدريب الديوك عقب نهاية كأس العالم 2026.

وتواجد ديشامب في قرعة دوري الأمم الأوروبية للموسم المقبل والتي سيغيب عنها المدرب الفرنسي بعد رحيله عقب كأس العالم.

وقال ديديه ديشامب عبر قناة بي إن سبورتس: "أنا مرتاح جدا مع قرار رحيل عقب نهاية كأس العالم، لن أتواجد في دوري الأمم الأوروبية التي تبدأ في سبتمبر لكن سأعود مشجعا".

وتابع "تركيزي حاليا على توقف مارس ثم الاستعدادا على كأس العالم، وسنبذل قصارى جهدنا في النسخة المقبلة".

وشدد "هناك العديد من ردود الأفعال المتباينة بشأن كأس العالم في أمريكا، وعلينا أن نكون جاهزين منذ البداية ونحافظ على تواضعنا قبل البطولة".

واختتم ديشامب تصريحاته "أتوقع أن هناك 7 أو 8 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم المقبلة، لا أقلل من طموحنا لكن علينا التركيز في خطوة بخطوة".

ويشارك في النسخة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 54 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مستويات، في كل مستوى 16 فريقا، باستثناء المستوى الرابع الذي يضم 6 منتخبات فقط.

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بجانب إيطاليا وبلجيكا وتركيا.

وتنطلق منافسات دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر المقبل.

وتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم توج بالمونديال في 2018 في روسيا، ووصل لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي منتصف مسيرته مع فرنسا قاد الديوك للتتويج ببطولة دوري كأس الأمم الأوروبية عام 2021.

وأيضا خسر نهائي يورو 2016 أمام البرتغال.

ويقام كأس العالم في الفترة ما بين 11 يونيو لـ19 يوليو العام المقبل بتواجد 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ بعدما كانت النسخ السابقة تقام بمشاركة 32 فريقا.

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة بجانب منتخبات السنغال والنرويج والمتأهل من المسار الثاني للملحق العالمي الذي يضم بوليفيا وسورينام والعراق.