"آلام في مفصل القدم".. الهلال يعلن إصابة ثيو هيرنانديز

أعلن نادي الهلال السعودي إصابة ثيو هيرنانديز في بسبب شعوره ببعض الآلام في مفصل القدم.

وتعرض ثيو للإصابة اليوم خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة الإتفاق بالدوري السعودي.

وتشبه تلك الإصابة، أخر إصابة تعرض لها اللاعب مع ميلان وغاب شهرين عن الفريق.

وانضم ثيو للهلال الصيف الماضي قادما من ميلان، ويمتد عقده مع الهلال حتى يونيو 2028 المقبل.

وخاض مع الهلال هذا الموسم 28 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين.

وأطاح سيموني إنزاجي مدرب الهلال بالمهاجم الأوروجواياني داروين نوينز من قائمة الفريق المحلية.

وتعاقد الهلال مع الفرنسي كريم بنزيمة خلال فترة الانتقالات الشتوية وبات مطالبا بتوفير مقعد لقيده محليا.

وتنص لوائح الدوري السعودي على قيد 8 لاعبين أجانب فوق 21 عاما في قائمة الفريق المحلية، مع لاعبين تحت 21 عاما.

وقام الهلال بقيد 8 لاعبين أجانب هم: ياسين بونو - كاليدو كوليبالي - ثيو هيرنانديز - روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم - ماركوس ليوناردو - كريم بنزيمة.

الهلال السعودي ثيو هيرنانيدز
