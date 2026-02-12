دوري الأمم الأوروبية - قرعة نارية.. إسبانيا في مواجهة إنجلترا وكرواتيا.. ورونالدو يصطدم بـ هالاند

أقيمت قرعة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026 - 2027، مساء اليوم الخميس.

ويشارك في النسخة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 54 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مستويات، في كل مستوى 16 فريقا، باستثناء المستوى الرابع الذي يضم 6 منتخبات فقط.

وشهد المستوى الأولى تواجد كرواتيا إلى جانب إسبانيا في المجموعة الثالثة في تكرار لنهائي نسخة 2023 الذي توج به الماتادور، وكذلك تشهد نفس المجموعة مواجهة نارية بين إسبانيا وإنجلترا في تكرار لنهائي يورو 2024 والذي توج به المنتخب الإسباني.

كما عادت إنجلترا إلى المستوى الأول بعد احتلالها صدارة مجموعتها في المستوى الثاني الموسم الماضي.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المستوى الأول:

المجموعة الأولى: فرنسا - إيطاليا - بلجيكا - تركيا

المجموعة الثانية: ألمانيا - هولندا - صربيا - اليونان

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كرواتيا - إنجلترا - التشيك

المجموعة الرابعة: البرتغال - الدنمارك - النرويج - ويلز

المستوى الثاني:

المجموعة الأولى: أسكتلندا - سويسرا - سلوفينيا - مقدونيا الشمالية

المجموعة الثانية: المجر - أوكرانيا - جورجيا - أيرلندا الشمالية

المجموعة الثالثة: الكيان الصهيوني - النمسا - جمهورية أيرلندا - كوسوفو

المجموعة الرابعة: بولندا - البوسنة والهرسك - رومانيا - السويد

المستوى الثالث:

المجموعة الأولى: ألبانيا - فنلندا - بيلاروسيا - سان مارينو

المجموعة الثانية: مونتينجرو - أرمينيا - قبرص - (لاتفيا أو جبل طارق)

المجموعة الثالثة: كازاخستان - سلوفاكيا - جزر فارو - مولدوفا

المجموعة الرابعة: أيسلندا - بلغاريا - إستونيا - (لوكسمبورج أو مالطا)

المستوى الرابع:

المجموعة الأولى: (جبل طارق أو لاتفيا) - (مالطا أو لوكسمبورج) - أندورا

المجموعة الثانية: ليتوانيا - أذربيجان - ليشتنشتاين

*******

وتلعب الفرق أصحاب المراكز الأولى في مجموعات المستوى الثاني والثالث والرابع مواجهة إقصائية أمام أصحاب المراكز الأخيرة في المستوى الأول والثاني والثالث، لتحديد الصاعدين والهابطين..

ومن المستوى الأول، تتأهل الفرق أصحاب المراكز الأولى والثانية من كل مجموعة إلى ربع النهائي، لخوض مواجهات إقصائية من أجل تحديد البطل.

ويقام في شهر مارس المقبل، ملحق للمنتخبات من المراكز 49 حتى 52 لتحديد مستوى المتأهلين لدوري الأمم بين (لوكسمبورج أو مالطا)، و(جبل طارق أو لاتفيا) وتحديد أي مستوى سينضم إليه إما المستوى الثالث أو الرابع.

ويحمل لقب دوري الأمم النسخة الماضية المنتخب البرتغالي.

إجمالا توج المنتخب البرتغالي بنسختي 2019، و2025، فيما فازت فرنسا بنسخة 2021، وإسبانيا 2023.

وتقام مباريات دوري الأمم في الأوقات التالية:

مرحلة المجموعات:

الجولة الأولى: 24-26 سبتمبر 2026

الجولة الثانية: 27-29 سبتمبر 2026

الجولة الثالثة: 30 سبتمبر - 3 أكتوبر 2026

الجولة الرابعة: 4-6 أكتوبر 2026

الجولة الخامسة: 12-14 نوفمبر 2026

الجولة السادسة: 15-17 نوفمبر 2026

---------------

ربع نهائي المسار الأول: 25-30 مارس 2027

نصف النهائي والنهائي: 9-13 يونيو 2027

----------------

ملحق الصعود والهبوط (المستوى الأول والثاني / المستوى الثاني والثالث): 25-30 مارس 2027

ملحق المستوى الثالث والرابع: 23-28 مارس 2028