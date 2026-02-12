دوري الأمم الأوروبية - قرعة نارية.. إسبانيا في مواجهة إنجلترا وكرواتيا.. ورونالدو يصطدم بـ هالاند

الخميس، 12 فبراير 2026 - 20:00

كتب : FilGoal

البرتغال - حامل لقب دوري الأمم

أقيمت قرعة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026 - 2027، مساء اليوم الخميس.

ويشارك في النسخة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 54 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مستويات، في كل مستوى 16 فريقا، باستثناء المستوى الرابع الذي يضم 6 منتخبات فقط.

أخبار متعلقة:
بعد أوروبا وإفريقيا.. قارة آسيا تطلق دوري الأمم الآسيوية مجاهد: تقسيم القارة لـ 4 مناطق لدوري الأمم الإفريقية.. وسبب إلغاء بطولة المحليين بركلات الترجيح ضد إسبانيا.. رونالدو يقود البرتغال لتحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية

وشهد المستوى الأولى تواجد كرواتيا إلى جانب إسبانيا في المجموعة الثالثة في تكرار لنهائي نسخة 2023 الذي توج به الماتادور، وكذلك تشهد نفس المجموعة مواجهة نارية بين إسبانيا وإنجلترا في تكرار لنهائي يورو 2024 والذي توج به المنتخب الإسباني.

كما عادت إنجلترا إلى المستوى الأول بعد احتلالها صدارة مجموعتها في المستوى الثاني الموسم الماضي.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المستوى الأول:

المجموعة الأولى: فرنسا - إيطاليا - بلجيكا - تركيا

المجموعة الثانية: ألمانيا - هولندا - صربيا - اليونان

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كرواتيا - إنجلترا - التشيك

المجموعة الرابعة: البرتغال - الدنمارك - النرويج - ويلز

المستوى الثاني:

المجموعة الأولى: أسكتلندا - سويسرا - سلوفينيا - مقدونيا الشمالية

المجموعة الثانية: المجر - أوكرانيا - جورجيا - أيرلندا الشمالية

المجموعة الثالثة: الكيان الصهيوني - النمسا - جمهورية أيرلندا - كوسوفو

المجموعة الرابعة: بولندا - البوسنة والهرسك - رومانيا - السويد

المستوى الثالث:

المجموعة الأولى: ألبانيا - فنلندا - بيلاروسيا - سان مارينو

المجموعة الثانية: مونتينجرو - أرمينيا - قبرص - (لاتفيا أو جبل طارق)

المجموعة الثالثة: كازاخستان - سلوفاكيا - جزر فارو - مولدوفا

المجموعة الرابعة: أيسلندا - بلغاريا - إستونيا - (لوكسمبورج أو مالطا)

المستوى الرابع:

المجموعة الأولى: (جبل طارق أو لاتفيا) - (مالطا أو لوكسمبورج) - أندورا

المجموعة الثانية: ليتوانيا - أذربيجان - ليشتنشتاين

*******

وتلعب الفرق أصحاب المراكز الأولى في مجموعات المستوى الثاني والثالث والرابع مواجهة إقصائية أمام أصحاب المراكز الأخيرة في المستوى الأول والثاني والثالث، لتحديد الصاعدين والهابطين..

ومن المستوى الأول، تتأهل الفرق أصحاب المراكز الأولى والثانية من كل مجموعة إلى ربع النهائي، لخوض مواجهات إقصائية من أجل تحديد البطل.

ويقام في شهر مارس المقبل، ملحق للمنتخبات من المراكز 49 حتى 52 لتحديد مستوى المتأهلين لدوري الأمم بين (لوكسمبورج أو مالطا)، و(جبل طارق أو لاتفيا) وتحديد أي مستوى سينضم إليه إما المستوى الثالث أو الرابع.

ويحمل لقب دوري الأمم النسخة الماضية المنتخب البرتغالي.

إجمالا توج المنتخب البرتغالي بنسختي 2019، و2025، فيما فازت فرنسا بنسخة 2021، وإسبانيا 2023.

وتقام مباريات دوري الأمم في الأوقات التالية:

مرحلة المجموعات:

الجولة الأولى: 24-26 سبتمبر 2026

الجولة الثانية: 27-29 سبتمبر 2026

الجولة الثالثة: 30 سبتمبر - 3 أكتوبر 2026

الجولة الرابعة: 4-6 أكتوبر 2026

الجولة الخامسة: 12-14 نوفمبر 2026

الجولة السادسة: 15-17 نوفمبر 2026

---------------

ربع نهائي المسار الأول: 25-30 مارس 2027

نصف النهائي والنهائي: 9-13 يونيو 2027

----------------

ملحق الصعود والهبوط (المستوى الأول والثاني / المستوى الثاني والثالث): 25-30 مارس 2027

ملحق المستوى الثالث والرابع: 23-28 مارس 2028

دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
مباشر - أتلتيكو مدريد (0)-(0) برشلونة.. خطيرة للضيوف مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة كومان: لدينا منتخب قوي لخوض أمم أوروبا.. ولكننا لسنا الوحيدين تقرير: بوليسيتش يدخل حسابات ليفربول الصيف المقبل آس: فينيسيوس يتبع خطة بدنية صارمة استعدادا لمرحلة الحسم تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم.. ومادويكي أساسي أمام برينتفورد تشكيل برشلونة - فيران توريس يقود الهجوم أمام أتلتيكو مدريد بونوتشي: متحمسون لدوري الأمم.. ولكن تركيزنا على ملحق كأس العالم
أخر الأخبار
مباشر - أتلتيكو مدريد (0)-(0) برشلونة.. خطيرة للضيوف 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كومان: لدينا منتخب قوي لخوض أمم أوروبا.. ولكننا لسنا الوحيدين 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: بوليسيتش يدخل حسابات ليفربول الصيف المقبل 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد المران الرئيسي لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز.. والاجتماع الفني 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
آس: فينيسيوس يتبع خطة بدنية صارمة استعدادا لمرحلة الحسم 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم.. ومادويكي أساسي أمام برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - فيران توريس يقود الهجوم أمام أتلتيكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523232/دوري-الأمم-الأوروبية-قرعة-نارية-إسبانيا-في-مواجهة-إنجلترا-وكرواتيا-ورونالدو-يصطدم-بـ-هالاند