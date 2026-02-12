آس: فينيسيوس يتبع خطة بدنية صارمة استعدادا لمرحلة الحسم

يتبع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خطة خاصة في التدريبات البدنية تحت إشراف أنطونيو بينتوس مدرب الأحمال البدنية بالفريق الملكي.

وأفادت صحيفة آس أن اللاعب البرازيلي يعمل على أن يزيل أي شكوك حول جاهزيته البدنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من الخطة هو أن يصل فينيسيوس إلى أفضل حالة بدنية ممكنة خلال الأسابيع القادمة في مرحلة الحسم.

وخاض فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد الموسم الحالي 33 مباراة وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 11 هدفا.

وإجمالي مشاركات فينيسيوس مع ريال مدريد شارك في 355 مباراة وتمكن من تسجيل 114 هدفا وصناعة 97 مثلهم.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد السبت في الدوري الإسباني على ملعب "أنويتا" في إطار الجولة 24.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة من 18 انتصارا و3 تعادلات وهزيمتين.

بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

وتغلب ريال سوسيداد خارج ملعبه على أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل في نصف نهائي كأس الملك.