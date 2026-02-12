فينورد يضم ستيرلنج في صفقة انتقال حر

أعلن نادي فينورد الهولندي التعاقد مع الإنجليزي رحيم ستيرلنج في صفقة انتقال حر.

وكان تشيلسي أنهى تعاقده مع لاعبه رحيم ستيرلنج.

ويمتد تعاقد فينورد مع ستيرلنج حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق وأن توج ستيرلنج بالدروي الإنجليزي أربع مرات سابقة، وخاض 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

وأشار تشيلسي إلى أن النادي قد أنهى تعاقده مع ستيرلنج بالتراضي بين الطرفين.

وقضى ستيرلنج الموسم الماضي معارا لأرسنال.

ولم يشارك ستيرلنج في أي مباراة منذ بداية الموسم بقميص تشسيلسي.

وانضم ستريلنج لتشيلسي في 2022 قادما من مانشستر سيتي.

ومنذ التعاقد مع تشيلسي لعب ستيرلنج 81 مباراة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصنع 15 آخرين.

ولم يتوج صاحب الـ 31 بأي لقب خلال فترة تواجده مع تشيلسي.