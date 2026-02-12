وادي دجلة يعلن توقيع عقد احترافي لثنائي الأكاديمية والتصعيد إلى الفريق الأول

أعلن نادي وادى دجلة تصعيد الثنائي الشاب محمد بركات وآدم ملاح من أكاديمية النادي وفرق الناشئين إلى صفوف الفريق الأول.

وأوضح دجلة في بيانه أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة النادي لتجهيز العناصر الشابة ومنح الفرصة للاعبين المستحقين، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدماها خلال الفترة الماضية.

وشهد ملعب الفريق الأول بنادي وادى دجلة مراسم توقيع أول عقدين احترافيين للاعبين، بحضور أولياء أمرهما، ومحمد الشيخ المدير الفني للفريق الأول، في إطار تأهيلهما للاندماج التدريجي مع الفريق الأول وفق رؤية فنية.

ويحتل وادي دجلة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة عقب خوض 17 مباراة.

وشدد وادي دجلة أن هذا التصعيد تأكيدًا لسياسة النادي القائمة على الاعتماد على أبناء الأكاديمية، باعتبارها المصدر الأساسي لتغذية الفريق الأول، بما يعكس التزام النادي بتطوير المواهب الشابة وإتاحة فرص حقيقية للتألق على المستوى الاحترافي.

وكشف طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة الرياضي، أن تصعيد محمد بركات وآدم ملاح يعكس بوضوح ثقة النادي في مخرجات الأكاديمية، كما يجسد في الوقت ذاته التزام الإدارة بإعداد اللاعبين فنيًا وذهنيًا بالشكل الأمثل قبل الدفع بهم للمشاركة مع الفريق الأول.

ويُعد محمد بركات، مواليد 2008، أحد خريجي أكاديمية وادى دجلة منذ انضمامه إليها عام 2018، بينما انضم آدم ملاح، مواليد 2007، إلى الأكاديمية عام 2021، ونجح اللاعبان في تقديم مستويات قوية مع فرق الناشئين، ما أهلهما للتصعيد إلى الفريق الأول.

جدير بالذكر أن أكاديمية وادى دجلة لكرة القدم تأسست عام 2003، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أكبر الأكاديميات في المنطقة، حيث تعمل تحت إشراف أكثر من 120 مدربًا مؤهلًا، وتضم نحو 30 ملعب كرة، وأكثر من 5,000 لاعب مسجل.

وسبق وأن أفرزت أكاديمية وادي دجلة إعداد وتخريج لاعبين على المستوى الدولي، من بينهم عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، وأحمد سيد زيزو ومحمد شريف لاعبا الأهلي، وكريم حافظ لاعب بيراميدز، وكريم الدبيس لاعب سيراميكا كليوباترا، إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين.