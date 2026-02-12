رئيس أتلتيكو مدريد: أثق في قدراتنا أمام برشلونة والنهائي هدفنا

الخميس، 12 فبراير 2026 - 19:14

كتب : FilGoal

ألكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد

كشف إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد عن ثقته الكبيرة بعناصر الفريق أمام برشلونة اليوم في كأس ملك إسبانيا.

ويستعد أتلتيكو مدريد اليوم لمواجهة برشلونة في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا على ملعب واندا ميترو بوليتانو معقل الروخيبلانكوس.

وقال إنريكي سيريزو في تصريحات لوسائل الإعلام: "لدي كل الإيمان بالفريق لأننا نقوم بعمل جيد ومستعدين اليوم لمواجهة برشلونة".

وواصل "لدينا خوليان ألفاريز يمر بموسم سيء لا تسير الأمور معه كما يريد ولا كما نريد جميعا أن تسير، لكن سيأتي يوم تسير فيه الأمور بشكل جيد وقد يكون ذلك الليلة".

وأردف "لا يوجد شيء حاسم في هذه الحياة ولكن من المؤكد أننا نود الفوز بالمواجهة والوصول للنهائي هذا أكيد أننا سنخرج للفوز أمام برشلونة وليس لمجرد المشاركة".

وكان الفريقان قد التقيا في نصف نهائي البطولة خلال الموسم الماضي وحقق برشلونة الفوز.

وتأهل برشلونة لنصف النهائي بعدما تخطى عقبة ألباسيتي بتحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف بينما تخطى أتلتيكو مدريد عقبة ريال بيتيس بخماسية مقابل لا شيء بالدور ربع النهائي.

برشلونة أتلتيكو مدريد كأس ملك إسانيا
